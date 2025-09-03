Rusia bombardea a Ucrania con más de 500 drones y misiles

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia lanzó más de 500 drones y dos docenas de misiles contra territorio ucraniano durante la noche, dijeron las autoridades el miércoles, mientras el presidente de Ucrania y líderes europeos continuaron conversaciones para reforzar las defensas del país e impulsar los hasta ahora infructuosos esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos.

El principal objetivo de la ofensiva nocturna rusa fue la infraestructura civil, especialmente las instalaciones energéticas, explicó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mientras se acercó otro invierno tres años después de la invasión lanzada por Rusia sobre su vecino. Los ataques se dirigieron principalmente al oeste y centro del país y causaron al menos cinco heridos, reportó la Fuerza Aérea ucraniana.

Los ataques aéreos rusos sobre zonas civiles y su campaña militar para quebrar las defensas rivales a lo largo de la línea del frente de 1.000 kilómetros (620 millas) no disminuyeron en los últimos meses, a pesar de los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de detener los combates.

Aunque Zelenskyy aceptó las propuestas de Trump para un alto el fuego y para mantener conversaciones de paz directas con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el Kremlin planteó objeciones.

En medio de las recientes maniobras diplomáticas, Putin viajó a Beijing, donde se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping; con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y con el primer ministro de India, Narendra Modi. Washington afirma que esos países apoyan el esfuerzo bélico de Rusia. Pyongyang ha enviado tropas y municiones al Kremlin, mientras que China e India han comprado petróleo ruso, ayudando de forma indirecta a la economía de guerra de Moscú.

Zelenski describió los ataques nocturnos como "demostrativos". "Putin está demostrando su impunidad", dijo el mandatario ucraniano en Telegram, al tiempo que pidió sanciones más severas contra Rusia. "Solo debido a la falta de presión suficiente, principalmente sobre la economía de guerra, Rusia continúa con esta agresión".

En su discurso diario en video el martes por la noche, el mandatario señaló que el número de ataques de drones rusos está creciendo, incluso a plena luz del día, y reportó “otro aumento de fuerzas rusas en algunos sectores del frente”.

Zelenski llegó a Dinamarca el martes para conversaciones con países del norte de Europa y del Báltico sobre nuevas ayudas militares y más apoyos diplomáticos para Kiev.

Mientras, el secretario británico de Defensa, John Healey, viajó a la capital ucraniana para abordar la forma de reforzar al ejército ucraniano.

Zelenski debía estar más tarde el miércoles en París para reunirse con el presidente Emmanuel Macron, antes de la cumbre que mantendrían allí las naciones europeas para evaluar el tipo de garantías de seguridad de posguerra que podrían proporcionar junto a Estados Unidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.