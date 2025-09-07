Rusia ataca Kiev con drones y misiles, al menos dos muertos

KIEV (AP) — Un ataque masivo de drones y misiles rusos en la capital de Ucrania ha dejado al menos dos muertos y 11 heridos, informaron el domingo funcionarios ucranianos.

Entre los fallecidos se encontraba un niño de 1 año, cuyo cuerpo fue rescatado de los escombros por los socorristas, afirmó Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la capital ucraniana.

Estalló un incendio en el último piso de un edificio administrativo en el distrito de Pechersk, donde se encuentran edificios gubernamentales, incluido el gabinete de ministros. Periodistas de Associated Press vieron columnas de humo emanando del centro de la ciudad, donde rara vez impactan los ataques rusos.

Escombros de drones rusos golpearon edificios residenciales de cuatro pisos en los distritos Sviatoshynskyi y Darnytskyi de Kiev, según el alcalde Vitalii Klitschko.

El ataque del domingo es el segundo ataque masivo de drones y misiles rusos contra Kiev en el lapso de dos semanas, mientras las esperanzas de conversaciones de paz se desvanecen.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.