Rodion Shchedrin, célebre compositor ruso, muere a los 92 años

MOSCÚ (AP) — El compositor ruso Rodion Shchedrin, quien creó los célebres ballets “Anna Karenina” y “Carmen Suite”, ha fallecido en Alemania a los 92 años, informó el viernes el Teatro Bolshói de Moscú.

Shchedrin y su esposa durante 57 años, la legendaria bailarina Maya Plisetskaya, dominaron la escena cultural soviética y rusa en la última parte del siglo pasado. Plisetskaya falleció en 2015.

La obra de Shchedrin abarcó desde música coral y conciertos hasta ópera y ballet, fusionando influencias folclóricas rusas, tradiciones clásicas y técnicas de vanguardia. Su ballet de 1972 “Anna Karenina” sigue siendo un pilar en los principales teatros del mundo.

El Teatro Bolshói, donde Shchedrin trabajó durante muchos años, lo elogió en un comunicado por su “invaluable legado creativo”.

“Esta es una gran tragedia y una pérdida irreparable para todo el mundo del arte”, expresó.

Nacido en una familia de músicos en Moscú en 1932, Shchedrin se graduó del Conservatorio Chaikovski de Moscú.

Se casó con Plisetskaya en 1958, escribiendo “La gaviota” y “La dama del perro”, basadas en las obras de Antón Chéjov, así como “Anna Karenina” para ella.

Ninguno de los dos escapó a la controversia en la era soviética. Plisetskaya, en particular, fue vigilada por la KGB y se le prohibió viajar al extranjero por un tiempo.

Parte del trabajo de Shchedrin, en particular “Carmen Suite”, recibió una fría recepción por parte de los funcionarios soviéticos, la entonces ministra de Cultura Ekaterina Furtseva la denunció como burda. “La música de la ópera está mutilada”, declaró, según la agencia estatal de noticias rusa Tass.

En 1973, Shchedrin se convirtió en presidente de la Unión de Compositores de Rusia, reemplazando a Dmitri Shostakovich.

Desde finales de la década de 1980, Shchedrin dividió su tiempo entre Moscú, Múnich y Suiza. Cuando la televisión rusa le preguntó en 2012 por sus tres mayores deseos, respondió: “Estar con mi esposa para siempre”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.