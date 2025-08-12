Residente de Nueva York intentó enviar 850 tortugas de contrabando a Hong Kong
Un hombre de Nueva York admitió haber tratado de enviar 850 tortugas protegidas valoradas en más de 1 millón de dólares a Hong Kong. Las tortugas fueron interceptadas durante una inspección fronteriza.
12/08/2025 | 11:09Redacción Cadena 3
FOTO: Hombre de NY trató de enviar 850 tortugas a Hong Kong de contrabando
NUEVA YORK (AP) — Un residente de Nueva York admitió que intentó contrabandear tortugas protegidas valoradas en más de 1 millón de dólares de Estados Unidos a Hong Kong, enviándolas en cajas etiquetadas como “juguetes de animales de plástico”.
Wei Qiang Lin, un ciudadano chino que vivió en Brooklyn, se declaró culpable el lunes en un tribunal federal en Nueva York de intentar exportar más de 220 paquetes que contenían alrededor de 850 tortugas de caja oriental y tortugas de caja de tres dedos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Las tortugas, con un valor de mercado estimado de 1,4 millones de dólares, fueron interceptadas por las fuerzas del orden en una inspección fronteriza, manifestaron los fiscales. Los oficiales las vieron atadas y envueltas dentro de calcetines anudados dentro de las cajas de envío.
Las tortugas de caja oriental y las tortugas de caja de tres dedos presentaron marcas coloridas y fueron señaladas como una “característica preciada” en el mercado de mascotas doméstico y extranjero, particularmente en China y Hong Kong, indicaron los fiscales. Los reptiles están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
Lin también envió otros 11 paquetes llenos de reptiles, incluidas serpientes venenosas, informaron los fiscales. Se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión cuando sea sentenciado el 23 de diciembre.
Lectura rápida
¿Quién intentó enviar las tortugas?
Wei Qiang Lin, un residente de Nueva York.
¿Cuántas tortugas trató de enviar?
Intentó contrabandear alrededor de 850 tortugas.
¿Qué valor tenían las tortugas?
Las tortugas estaban valoradas en más de 1 millón de dólares.
¿Cuál fue la forma en que las envió?
Las envió en cajas etiquetadas como “juguetes de animales de plástico”.
¿Cuándo será la sentencia?
La sentencia está programada para el 23 de diciembre.
[Fuente: AP]