Racing supera 1-0 a Vélez Sarsfield y sienta las bases en cuartos de Libertadores

FOTO: Racing supera 1-0 a domicilio a Vélez Sarsfield y toma ventaja en cuartos de final de Libertadores

Racing puso en marcha los cuartos de final de la Copa Libertadores el martes, con una victoria de 1-0 en su visita a Vélez Sarsfield en un duelo entre equipos argentinos.

El delantero Adrián “Maravilla” Martínez anotó el único tanto del partido a los 53 minutos tras finalizar una buena jugada colectiva de la Academia, vigente campeón de la Copa Sudamericana.

“Contento por el gol y el trabajo del equipo”, comentó Martínez. “Vélez es un gran equipo, nos complicó, pero jugamos una final y sacamos el resultado. Ojalá nos sirva para la vuelta”.

Vélez compitió con un jugador menos desde los 43 minutos por la expulsión del defensa Lisandro Magallán por doble amonestación.

El encuentro, disputado en el estadio José Amalfitani, de Buenos Aires, no tuvo presencia de hinchas visitantes, una disposición que también se aplicará en el enfrentamiento de vuelta de la próxima semana en El Cilindro de Avellaneda.

La decisión fue tomada por la CONMEBOL como consecuencia de los graves hechos de violencia ocurridos hace tres semanas entre seguidores de Independiente y Universidad de Chile, que provocaron la cancelación de ese compromiso y la posterior eliminación del conjunto argentino de la Copa Sudamericana.

El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales con el vencedor de la eliminatoria entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. Los otros cruces de la ronda de los ocho mejores serán River Plate–Palmeiras y Sao Paulo–Liga de Quito.

Vélez Sarsfield, campeón del torneo en 1994, arrancó mejor y creó su primera ocasión a los 15 minutos con un remate peligroso de Michael Santos, que se marchó apenas desviado.

A los 39, el Fortín volvió a preocupar a la defensa rival con otro intento de Santos.

Poco antes del entretiempo llegó la acción que cambió la dirección del trámite. Magallán vio la segunda tarjeta amarilla por una fuerte entrada sobre Juan Nardoni. El zaguero había recibido la primera amonestación diez minutos antes por sostener una discusión con Martínez.

En el segundo período, Racing, que alzó el trofeo de la competición en 1967, aprovechó la superioridad numérica para tomar el control del encuentro.

El primer aviso de la Academia, que viene de eliminar a Peñarol en octavos de final, se produjo a los 53 minutos con un tiro de Santiago Solari, que rozó el palo del arco defendido por Tomás Marchiori.

En la siguiente acción, el conjunto dirigido por Gustavo Costas realizó una combinación de pases, que culminó con un centro del lateral Facundo Mura y el remate de Martínez en el área pequeña.

“Maravilla” Martínez, máximo goleador de la Copa Sudamericana en 2024, llegó a siete dianas y comanda la tabla de artilleros de la actual Libertadores. Además, suma 20 tantos en 32 presentaciones en lo que va de año.

Vélez tuvo una alegría efímera a los 62 cuando gritó un tanto de Aarón Quirós, pero éste fue anulado tras la revisión del video porque el balón había salido por la línea de fondo en el córner lanzado por Maher Carrizo.

A los 82 minutos, Nardoni vio la tarjeta roja en un choque con Agustín Bouzat, pero el árbitro brasileño Wilton Sampaio revirtió su decisión tras ser llamado por el VAR.

En el tiempo de descuento, el arquero Facundo Cambeses evitó el empate de Vélez con una estirada ante un remate colocado de Matías Pellegrini.

