En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Qué dijo Pablo Lescano tras los incidentes en el show de Damas Gratis en Bogotá

El cantante se mostró conmovido por la brutal batalla campal que dejó un muerto y cinco heridos. La actuación se canceló.

07/08/2025 | 10:55Redacción Cadena 3

FOTO: Pablo Lescano habló sobre los incidentes en Colombia.

Luego de los incidentes que motivaron la cancelación del recital de Damas Gratis en Bogotá (un muerto y cinco heridos) el cantante de la banda, Pablo Lescano, se mostró muy conmovido.

En su cuenta de Instagram, posteó: “Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón”.

Y agregó: "Muy triste por todo lo sucedido". Además, compartió los mensajes que recibió de decenas de fanáticos que se mostraron afectados por la situación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Era un sueño poder verte, a ti y a tu banda, y por culpa de unos pocos pagamos todos. Qué triste, de verdad, justamente estaba cumpliendo años y ese era mi regalo”, lamentó uno de los fanáticos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el recital de Damas Gratis? Se canceló debido a incidentes que resultaron en un muerto y cinco heridos.

¿Quién es el cantante afectado? El cantante de la banda es Pablo Lescano.

¿Cuándo sucedieron los incidentes? Los incidentes ocurrieron durante un recital en Bogotá, Colombia.

¿Dónde se llevó a cabo el recital? El recital se llevó a cabo en Bogotá, Colombia.

¿Por qué se canceló el show? Se canceló por los incidentes violentos que ocurrieron antes de que comenzara.

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho