Qué dijo Pablo Lescano tras los incidentes en el show de Damas Gratis en Bogotá

Luego de los incidentes que motivaron la cancelación del recital de Damas Gratis en Bogotá (un muerto y cinco heridos) el cantante de la banda, Pablo Lescano, se mostró muy conmovido.

En su cuenta de Instagram, posteó: “Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón”.

Y agregó: "Muy triste por todo lo sucedido". Además, compartió los mensajes que recibió de decenas de fanáticos que se mostraron afectados por la situación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Era un sueño poder verte, a ti y a tu banda, y por culpa de unos pocos pagamos todos. Qué triste, de verdad, justamente estaba cumpliendo años y ese era mi regalo”, lamentó uno de los fanáticos.