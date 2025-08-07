Qué dijo Pablo Lescano tras los incidentes en el show de Damas Gratis en Bogotá
El cantante se mostró conmovido por la brutal batalla campal que dejó un muerto y cinco heridos. La actuación se canceló.
07/08/2025 | 10:55Redacción Cadena 3
FOTO: Pablo Lescano habló sobre los incidentes en Colombia.
Luego de los incidentes que motivaron la cancelación del recital de Damas Gratis en Bogotá (un muerto y cinco heridos) el cantante de la banda, Pablo Lescano, se mostró muy conmovido.
En su cuenta de Instagram, posteó: “Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón”.
Y agregó: "Muy triste por todo lo sucedido". Además, compartió los mensajes que recibió de decenas de fanáticos que se mostraron afectados por la situación.
Descontrol . Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: al menos un muerto
El show se canceló antes de que empezara. La Policía de Bogotá reportó cinco personas con heridas de arma blanca. VIDEO.
“Era un sueño poder verte, a ti y a tu banda, y por culpa de unos pocos pagamos todos. Qué triste, de verdad, justamente estaba cumpliendo años y ese era mi regalo”, lamentó uno de los fanáticos.
