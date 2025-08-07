Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: al menos un muerto

Un recital que Damas Gratis tenía previsto realizar este miércoles en Bogotá, en el cierre de una minigira por Colombia, se suspendió antes de comenzar a raíz de graves incidentes protagonizados por un grupo de espectadores.

Se registró un muerto en las inmediaciones del estadio. La Policía local reportó cinco personas con heridas de arma blanca.

La banda tropical liderada por Pablo Lezcano tenía programada en una popular sede de la capital colombiana la última de tres presentaciones en aquel país. Pero, todo se empañó debido a la violencia registrada por decenas de personas.

#Colombia

La escenificación de disturbios en el Movistar Arena en Bogotá, provocaron la cancelación del concierto de la banda argentina "Damas Gratis".



Las imágenes son impactantes.#CRDmedia #Ciudadania pic.twitter.com/29rex3kk8w — Ciudadanía RD Media (@CRDMedia_) August 7, 2025

Las imágenes se viralizaron rápidamente. La salvaje pelea fue protagonizada por barras de distintos equipos de fútbol y provocó momentos de extrema tensión.

En un comunicado oficial, las autoridades del estadio lamentaron lo sucedido y explicaron que la decisión de suspenderlo se tomó “por motivos de seguridad”, para “proteger a los asistentes y colaboradores” y que “las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”.

Dijeron, además, que el recinto había sido evacuado “para garantizar el bienestar de todos los presentes”.

“Lamento la muerte de una persona a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, escribió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. en una historia de Instagram.

Además, repudió los incidentes y consideró que “este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal”.