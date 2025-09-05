Putin elogió la política de exención de visados de China para rusos comunes

La política de exención de visado de China para los ciudadanos rusos con pasaportes ordinarios es “un gesto sumamente amable” y Rusia responderá de la misma manera, declaró el presidente ruso, Vladimir Putin, en Vladivostok el jueves.

Putin comentó sobre el anuncio realizado el martes por un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, según el cual China introducirá temporalmente una política de exención de visado para los ciudadanos rusos con pasaportes ordinarios, del 15 de septiembre de 2025 al 14 de septiembre de 2026, permitiendo estancias de hasta 30 días para fines como viajes de negocios, turismo, así como otras visitas privadas, visitas de intercambio o tránsito.

“Sin duda, esto impulsará a más ciudadanos rusos a visitar China y contribuirá al desarrollo de los negocios, las relaciones comerciales y los intercambios personales”, declaró Putin, según un comunicado del sitio web del Kremlin. Rusia responderá de la misma manera a este gesto amistoso, señaló Putin.

El presidente de Rusia -citado en un informe de la agencia de noticias Xinhua- añadió: “Tomaremos la misma medida”.