Pulisic se une a la selección de EE.UU. para amistosos ante Corea y Japón

FOTO: Pulisic regresa con la selección de Estados Unidos para amistosos de septiembre

FAYETTEVILLE, Georgia, EE.UU. (AP) — Christian Pulisic regresó con la selección de Estados Unidos para los amistosos del próximo mes contra Corea del Sur y Japón después de saltarse las exhibiciones de junio y la Copa Oro de la CONCACAF para tomarse un descanso, una decisión que llevó a un desacuerdo con el entrenador Mauricio Pochettino.

Pulisic, uno de los jugadores más importantes de la selección, ofreció jugar en amistosos contra Turquía y Suiza antes de la Copa Oro, pero no quiso participar en el torneo, una decisión que Pochettino rechazó.

El jugador de 26 años participó en unos 100 partidos de club durante sus dos primeras temporadas con el AC Milan y quería un descanso extenso en el verano antes de que Estados Unidos reciba la Copa del Mundo el próximo año, una decisión criticada por varias exestrellas estadounidenses.

Fue uno de los 22 jugadores seleccionados el martes para los partidos contra Corea del Sur el seis de septiembre en Harrison, Nueva Jersey, y Japón tres días después en Columbus, Ohio. Se añadió un jugador más, dijo la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

El defensor Sergiño Dest podría jugar su primer partido con la selección nacional en 18 meses después de recuperarse de una rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió el 20 de abril de 2024. El extremo Tim Weah también está de regreso después de perderse la Copa Oro porque la FIFA dio prioridad a los jugadores para la Copa Mundial de Clubes.

Los delanteros Josh Sargent y Alejandro Zendejas regresaron después de ser excluidos de la lista de la Copa Oro. Sargent anotó en los primeros cuatro partidos de Norwich.

Los porteros Jonathan Klinsmann y Roman Celentano están entre los cuatro jugadores que podrían debutar junto con los defensores Noahkai Banks y Tristan Blackmon. Klinsmann, hijo del exentrenador Jurgen Klinsmann, está acompañado en la lista por el mediocampista Sebastian Berhalter, hijo del exentrenador Gregg Berhalter.

Blackmon, un defensor de Vancouver de 29 años, también estaba siendo cortejado por Canadá.

Los porteros Matt Turner y Zack Steffen sorpresivamente quedaron fuera de la convocatoria, junto a los defensores Cameron Carter-Vickers y Joe Scally, los mediocampistas Brenden Aaronson, Johnny Cardoso, Weston McKennie, Aidan Morris, Yunus Musah y Tanner Tessmann, y el delantero Haji Wright.

Varios jugadores fueron pasados por alto porque están lesionados o recuperándose de lesiones, incluyendo al lateral izquierdo Antonee Robinson (cirugía de rodilla en mayo), el mediocampista Malik Tillman (pantorrilla) y los delanteros Patrick Agyemang (cirugía de hernia), Folarin Balogun (tobillo), Ricardo Pepi (cirugía de rodilla tras lesión el 29 de enero).

Gio Reyna no fue incluido después de su traspaso el sábado al Borussia Mönchengladbach.

Usando una lista que carecía de la mayoría de los titulares proyectados para la Copa del Mundo, Estados Unidos perdió ante México 2-1 en la final de la Copa Oro. Pochettino mantuvo a 12 jugadores de su lista de la Copa Oro.

Turner fue el portero titular de Estados Unidos desde 2022 hasta la pasada primavera, pero después de jugar esporádicamente con su club fue reemplazado por Matt Freese durante la Copa Oro. Turner ha comenzado tres partidos desde su regreso a la Major League Soccer con Nueva Inglaterra, uno menos que su total para Crystal Palace en toda la temporada 2024-25.

Steffen, titular durante gran parte de la clasificación de 2022, ha jugado seis partidos para Colorado desde su regreso el 12 de julio tras una cirugía de rodilla derecha.

Otros jugadores de la Copa Oro que fueron descartados incluyeron al portero Chris Brady; los defensores Miles Robinson, John Tolkin y Walker Zimmerman; los mediocampistas Quinn Sullivan; y los delanteros Paxten Aaronson y Brian White.

Plantel:

Porteros: Roman Celentano (Cincinnati), Matt Freese (New York City), Jonathan Klinsmann (Cesena, Italia).

Defensores: Max Arfsten (Columbus), Noahkai Banks (Augsburg, Alemania), Tristan Blackmon (Vancouver), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Orlando), Nathan Harriel (Philadelphia), Tim Ream (Charlotte), Chris Richards (Crystal Palace).

Mediocampistas: Tyler Adams, Sebastian Berhalter (Vancouver), Luca de la Torre (San Diego), Diego Luna (Salt Lake), Jack McGlynn (Houston), Sean Zawadzki (Columbus).

Delanteros: Damion Downs (Southampton, Inglaterra), Christian Pulisic (AC Milan, Italia), Josh Sargent (Norwich, Inglaterra), Tim Weah (Marsella, Francia), Alex Zendejas (América, México).

