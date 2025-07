Preocupación vaticana por la situación en Gaza: "Destruye y mata a la población"

El secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, manifestó su profunda preocupación por la "situación insostenible" en Gaza, la cual, según sus palabras, "destruye y mata de hambre a la población".

En diálogo con el programa Tg2 Post, el cardenal calificó lo que sucede en la Franja de Gaza como "una guerra sin límites", en la que se "sobrepasaron" muchos límites y observó "un desarrollo dramático".

Durante la entrevista, el Cardenal Parolin se refirió a una reciente llamada telefónica entre el Papa León y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la cual consideró "oportuna". Al respecto, expresó: "No se podía no explicar al Papa, no informar directamente al Papa de lo ocurrido, que es de una gravedad absoluta. Así que encuentro positiva la llamada telefónica, encuentro positiva la voluntad del Primer Ministro israelí de hablar directamente con el Papa León".

El máximo diplomático vaticano también hizo hincapié en la necesidad de claridad sobre el asalto que afectó a la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza el pasado jueves, que dejó un saldo de tres muertos y diez heridos, incluyendo al párroco, el padre Gabriel Romanelli. Sobre este incidente, el cardenal Parolin señaló: "Espero sinceramente que lo que ha dicho el primer ministro se haga realidad lo antes posible, porque la situación en Gaza es verdaderamente insostenible". Además, agregó: "Vuelvo a decir: demos tiempo a lo necesario para que nos digan realmente qué ha pasado: si ha sido realmente un error, cosa que se puede dudar legítimamente, o si se ha querido golpear directamente a una iglesia cristiana".

En relación con los múltiples conflictos armados en curso, el Cardenal Parolin reiteró la disposición de la Santa Sede para la mediación, aunque aclaró que esta "solo tiene lugar cuando las dos partes la aceptan". Explicó la dificultad de llevar a cabo mediaciones cuando no hay "voluntad por parte de cada una de las dos partes contendientes, de los dos países o poblaciones en conflicto de aceptar esta mediación de la Santa Sede".

A pesar de ello, afirmó: "Seguiremos insistiendo como siempre sin perder la esperanza, pero técnicamente es muy difícil". Finalmente, expresó sus deseos de que la supuesta tregua mencionada por Netanyahu se concrete pronto, indicando: "Usted me citó las palabras de Netanyahu de que la tregua estaría cerca: me gustaría creerlo".