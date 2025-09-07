En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Powerball: ganadores de Missouri y Texas comparten premio de 1.800 millones de dólares

Jugadores de Powerball en Missouri y Texas compartieron premio mayor estimado de 1.800 millones de dólares, poniendo fin a tres meses sin ganador, con un sorteo realizado el sábado.

07/09/2025 | 02:09Redacción Cadena 3

FOTO: Jugadores de Powerball en Missouri y Texas compartirán premio estimado de 1.800 millones de dólares

DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — Jugadores de Powerball en Missouri y Texas ganaron el premio mayor estimado de 1.800 millones de dólares el sábado, superando probabilidades astronómicas para poner fin a tres meses en que esa lotería estuvo sin ganador.

Los números ganadores fueron 11, 23, 44, 61 y 62, con el número de Powerball siendo 17.

El premio, que fue el segundo mayor bote de lotería en la historia de Estados Unidos, siguió a 41 sorteos consecutivos en los que nadie coincidió con los seis números. El último sorteo con un ganador del bote ocurrió el 31 de mayo.

Las ínfimas probabilidades de ganar un Powerball -- de uno en 292,2 millones -- estuvieron diseñadas para generar grandes botes, con premios que crecieron a medida que se acumularon cuando nadie ganó. Los funcionarios de la lotería señalaron que las probabilidades son mucho mejores para los muchos premios menores del juego. Hay tres sorteos cada semana.

El premio mayor de 1.800 millones de dólares irá al ganador que opte por recibir 30 pagos durante 29 años a través de una anualidad. Los ganadores casi siempre eligieron la opción de efectivo que para el sorteo del sábado por la noche sería un estimado de 826,4 millones.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Jugadores de Powerball en Missouri y Texas ganaron un premio de 1.800 millones de dólares.

¿Quiénes fueron los ganadores? Los ganadores son jugadores de los estados de Missouri y Texas.

¿Cuándo se realizó el sorteo? El sorteo se realizó el sábado, 31 de mayo.

¿Dónde se vendieron los boletos? Los boletos se vendieron en 45 estados, además de Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

¿Por qué es importante? Este premio es el segundo mayor en la historia de Estados Unidos, y marcó el fin de un periodo de 41 sorteos sin ganador.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho