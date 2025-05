Por primera vez en Estados Unidos, solicitan permiso para un avanzado reactor nuclear

Por primera vez en Estados Unidos, una empresa de servicios públicos ha solicitado formalmente a los reguladores federales un permiso para construir un pequeño reactor nuclear. La Tennessee Valley Authority (TVA), la mayor compañía de energía pública del país, reveló el martes su intención ante la Comisión Reguladora Nuclear para desarrollar un reactor nuclear modular y moderno en su sitio en Clinch River, Oak Ridge, Tennessee.

Don Moul, presidente y CEO de TVA, destacó que su iniciativa podría abrir el camino para que otras empresas de servicios públicos aceleren el desarrollo de pequeños reactores nucleares. "La energía nuclear es excepcionalmente confiable y resiliente. Además, es una fuente de energía libre de carbono", afirmó en una entrevista exclusiva con The Associated Press. "Iniciar este camino no solo beneficiará a otros en Estados Unidos, sino que también puede posicionar al país como líder en nuevas tecnologías energéticas".

La TVA, que suministra electricidad a siete estados y opera tres grandes plantas nucleares, anticipa que la demanda de electricidad aumentará hasta en 26 gigavatios para 2035, suficiente para abastecer a aproximadamente 15 millones de hogares. Este crecimiento poblacional y la transición de industrias hacia alternativas eléctricas refuerzan la necesidad de más capacidad energética.

Desde 2022, la TVA ha estado impulsando un programa que promueve la construcción de pequeños reactores nucleares como parte de su estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, otorgando hasta ahora 350 millones de dólares para su desarrollo.

A pesar de que ha habido reticencias en Estados Unidos para invertir en construcción nuclear debido a costos elevados y demoras, la decisión de TVA ha despertado interés. Jacopo Buongiorno, profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, considera que este paso podría marcar el comienzo de una nueva tendencia en el sector energético estadounidense.

Actualmente, no hay reactores de próxima generación en funcionamiento comercial en EE.UU., y la NRC está revisando diversas solicitudes. Un proyecto previo para establecer el primer reactor fue cancelado en 2023 debido a la escalada de costos y la falta de proveedores de energía locales. A modo de ejemplo, el Ontario Power Generation en Canadá inició recientemente la construcción del primer de cuatro pequeños reactores modulares, usando el mismo diseño propuesto por TVA.

Se prevé que el costo de los nuevos reactores, como el de Ontario, alcance los 6.100 millones de dólares, además de 1.600 millones en equipos. Aunque TVA estima costos similares, Moul no ha proporcionado cifras exactas y está en búsqueda de socios para colaborar en los costos iniciales.

Grupos ambientalistas como el Environmental Working Group critican esta decisión, argumentando que se pueden obtener alternativas más seguras y rápidas a través de inversiones en energías renovables como energía solar y eólica. El vocero Alex Formuzis ha declarado que la idea de los pequeños reactores nucleares es un concepto ilusorio en la búsqueda de soluciones energéticas viables en EE.UU.

La administración Biden anunció el año pasado una inversión de 900 millones de dólares para el desarrollo de estos reactores. Los fondos están diseñados para premiar a las propuestas más técnicas y no están ligados a criterios pasados de equidad e inclusión. La TVA y sus asociados buscan obtener 800 millones en financiamiento federal para acelerar la tecnología en dos años, y si se aprueban, los planes podrían permitir la operación del primer reactor en 2032, con una capacidad para 300 megavatios, suficiente para proveer energía a aproximadamente 175.000 hogares.