FOTO: Policía choca con hinchas franceses antes de partido en Madrid. Prohíben banderas palestinas

MADRID (AP) — La policía española se enfrentó con los aficionados del Olympique de Marsella antes del partido de la Liga de Campeones entre el club francés y el Real Madrid la noche del martes.

Los forcejeos comenzaron cuando los aficionados esperaban para ingresar al estadio Santiago Bernabéu antes del partido.

La policía antidisturbios y los agentes a caballo utilizaron porras para dispersar a los seguidores franceses, quienes aparentemente intentaron moverse del lugar asignado para ellos mientras esperaban afuera del Bernabéu. Se esperaba la presencia de unos pocos miles de aficionados franceses para el encuentro.

La situación fue controlada rápidamente y los aficionados ingresaron al estadio a tiempo para el partido.

Banderas palestinas prohibidas

El personal de seguridad del Bernabéu no permitió que los aficionados entraran al estadio con banderas palestinas, aplicando una política que ya estaba en vigor incluso antes de que las protestas pro-palestinas fueran noticia por interrumpir la Vuelta a España de ciclismo este fin de semana. Las banderas fueron confiscadas a los aficionados que intentaron entrar con ellas.

Las protestas anti-Israel interrumpieron varias etapas de la Vuelta, que duró tres semanas.

Los manifestantes, que exigían que el equipo Israel Premier Tech fuera expulsado del Grand Tour, arrojaron barreras a la carretera y se enfrentaron con la policía el domingo para evitar que la etapa final se completara según lo previsto originalmente.