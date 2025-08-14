Policía antimotines impide a manifestantes acercarse a crucero israelí en Grecia
La policía antimotines evitó que cientos de manifestantes se acercaran al Orlando, un crucero israelí que arribó a El Pireo. Las protestas en Grecia aumentaron por la guerra en Gaza y la respuesta internacional.
14/08/2025 | 08:24Redacción Cadena 3
PIREO, Grecia (AP) — La policía antimotines desplegada en el puerto más grande de Grecia acordonó las inmediaciones de un crucero israelí que atracó temprano el jueves para evitar que varios cientos de manifestantes se acercaran al barco.
Se han registrado protestas tanto en las islas griegas como en puertos del continente a lo largo de la ruta del Crown Iris. En algunas movilizaciones hubo choques con la policía.
El jueves, los manifestantes en el puerto de El Pireo, cerca de Atenas, sostenían bengalas y ondeaban banderas palestinas detrás del cordón formado con autobuses de las fuerzas antimotines.
Los organizadores de la protesta, citando publicaciones de los viajeros en internet, dijeron que entre el pasaje del crucero había soldados israelíes fuera de servicio.
“No son bienvenidos aquí y no tienen nada que hacer aquí”, declaró el organizador de la protesta, Markos Bekris. “Tienen sangre de gente inocente en sus manos, y no deberíamos darles la bienvenida”.
Grecia es un popular destino de vacaciones para los israelíes. Pero la guerra que se libra en Gaza y la atención global a la destrucción generalizada y la grave escasez de alimentos, han desencadenado cientos de protestas contra Israel en Atenas y en otras ciudades griegas, así como una confrontación política.
Los partidos opositores de izquierdas pidieron al gobierno conservador la suspensión de la amplia cooperación comercial y militar con Israel.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Grecia?
La policía antimotines impidió que manifestantes se acercaran a un crucero israelí en El Pireo.
¿Quién organizó la protesta?
La protesta fue organizada por ciudadanos griegos, incluyendo a Markos Bekris.
¿Cuándo se llevó a cabo la protesta?
La protesta se realizó el jueves tras la llegada del Crown Iris.
¿Dónde ocurrió el evento?
El evento sucedió en el puerto de El Pireo, Grecia.
¿Por qué protestaron?
Protestaron debido al conflicto en Gaza y la presencia de soldados israelíes en el crucero.
