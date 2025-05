Perú reduce notablemente el área de la reserva de las Líneas de Nazca

LIMA (AP) — El Ministerio de Cultura del Perú comunicó el pasado viernes que se redujo en 2.397 kilómetros cuadrados la reserva de las Líneas de Nazca , asegurando que este cambio no afecta las áreas designadas como Sitio del Patrimonio Mundial ni su zona de protección en adyacentes, ambas reconocidas por la UNESCO.

Durante una sesión de la comisión legislativa de Cultura en Ica, a 314 kilómetros al sur de Lima, el ministro Fabricio Valencia destacó el anuncio. Aclaró que la reserva arqueológica, que fue delimitada en 2004 y tenía aproximadamente 5.600 kilómetros cuadrados, ha sido revisada tras 20 años de estudios exhaustivos, estableciendo que actualmente corresponde a unos 3.200 kilómetros cuadrados.

Valencia agregó que en el área liberada se podrán llevar a cabo diversas actividades, aunque algunas requerirán la autorización previa del Ministerio de Cultura, sin ofrecer detalles específicos sobre estas actividades.

Creación y Revisión de la Reserva

La reserva de las Líneas de Nazca fue establecida en 1993 y, tras una revisión en 2004, se determinó que su extensión era de 5.633,46 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el miércoles pasado, mediante una resolución viceministerial, se fijó el nuevo límite en 3.235,94 kilómetros cuadrados. La resolución fue revisada por Associated Press, en la que no se argumentaron públicamente las razones para esta reducción. Hasta el momento, el Ministerio de Cultura no ha respondido a solicitudes de comentarios.

La legisladora Ruth Luque, del partido Juntos por el Perú, exigió al ministro que proporcione explicaciones sobre los motivos para acortar el área de la reserva. Históricamente, se ha informado sobre incursiones en la zona protegida por parte de mineros ilegales. En 2014, el ministerio reportó 10 procesos penales por ocupaciones ilegales de sitios arqueológicos. En 2015, el gobierno destruyó maquinaria de minería ilegal valorada en 400.000 dólares dentro del área protegida.

Impacto de la Minería Ilegal

El arqueólogo Johny Isla del Ministerio de Cultura, quien gestiona el patrimonio cultural de Nazca, indicó en 2016 que carecían de recursos y personal suficiente para vigilar adecuadamente el área. La minería ilegal ha afectado partes del cementerio de la cultura preinca vigente en la región, donde se han construido caminos de acceso para campamentos mineros.

Las famosas Líneas de Nazca, que se encuentran en las laderas del desierto costero del Pacífico, se encuentran al sur de Lima. Este extraordinario conjunto de más de 300 geoglifos incluye símbolos de humanos, animales, plantas y objetos, algunos de los cuales alcanzan hasta 270 metros de longitud. Descubiertas en 1927 por el arqueólogo peruano Toribio Mejía, se cree que estas líneas fueron creadas por los antiguos peruanos de la cultura Nazca, que habitaron la región desde al menos 500 años antes de Cristo.

Significado e Interpretaciones

A lo largo de los años, han surgido diversas teorías sobre las funciones de estas enigmáticas construcciones. Algunos especialistas sugieren que tenían relación con la astronomía, actuando como un calendario o que estaban conectadas con sistemas de gestión de agua, dado que la región presenta escasez hídrica y escasas lluvias. Los turistas a menudo realizan viajes en avionetas para observar las líneas, lo que en algunas ocasiones ha resultado en accidentes.