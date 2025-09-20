FOTO: Perú nombró a Manuel Barreto como su DT interino tras quedar fuera del Mundial.

LIMA (AP) — El técnico local Manuel Barreto fue nombrado el viernes seleccionador interino de Perú, en reemplazo del argentino naturalizado Óscar Ibáñez, bajo cuyas órdenes la Blanquirroja quedó eliminada del Mundial de 2026.

La Federación Peruana de Fútbol anunció el nombramiento mediante sus redes sociales. Barreto, de 43 años, era el jefe de la unidad técnica de menores y antes fue entrenador de algunos equipos locales.

Tendrá a su cargo la conducción de Perú durante los encuentros amistosos contra Rusia y Chile, programados para noviembre.

“Su experiencia en procesos de formación y desarrollo de talentos constituye un activo clave para esta etapa, en la que la Federación Peruana de Fútbol viene trabajando con un enfoque de continuidad de proyección hacia el futuro”, informó la entidad en un comunicado.

Perú logró clasificarse al Mundial Rusia 2018 después de 36 años de ausencia, de la mano del argentino Ricardo Gareca. Luego de ser eliminada en la primera ronda, la bicolor logró el segundo lugar en la Copa América 2019.

Después, la selección peruana comenzó a decaer, evidenciando una falta de nuevos jugadores jóvenes. Se quedó fuera del Mundial de Qatar en 2022, luego de caer en el repechaje ante Australia por penales.

También en calidad de interino, Ibáñez había reemplazado apenas en febrero al uruguayo Jorge Fossati y no logró sacar a Perú del penúltimo lugar de la tabla de 10 selecciones participantes en las eliminatorias sudamericanas.