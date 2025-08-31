Perú anuncia construcción de cárcel en isla donde 134 presos fueron asesinados

LIMA (AP) — La presidenta peruana Dina Boluarte anunció el domingo que su gobierno planeó construir una cárcel en una isla ubicada frente a la capital, en la que otra prisión fue destruida en 1986 luego de que soldados asesinaron a 134 reos del grupo terrorista Sendero Luminoso durante un motín.

Después de recorrer los restos de la cárcel El Frontón, situada a siete kilómetros de la costa frente a Lima, Boluarte indicó que su gobierno “asumió esa decisión de construir en el tiempo más corto posible, este nuevo centro penitenciario”. El hacinamiento en las cárceles peruanas superó el 136%, según datos oficiales.

La mandataria añadió que el nuevo centro penitenciario albergaría a unos 2.000 presos de alta peligrosidad bajo estrictos regímenes de vigilancia. La nueva cárcel sería de más de 57.000 metros cuadrados, donde los presos tendrían un “aislamiento efectivo”. La antigua cárcel fue fundada en 1917.

Perú atravesó un incremento en los índices delictivos, incluidos asesinatos y extorsiones. Recientemente también se registraron explosiones en diversos negocios de la capital, como restaurantes, colegios privados, clínicas, consultorios dentales, autobuses del transporte público y bancos.

El 18 de junio de 1986 se produjeron tres motines simultáneos de reclusos presuntamente vinculados al grupo terrorista Sendero Luminoso, que incluyeron la toma de funcionarios como rehenes en tres prisiones de la capital, incluida El Frontón.

El gobierno del entonces presidente Alan García (1985-1990) envió una comisión de paz que fracasó en las negociaciones. Entonces, la Armada de Perú sofocó el motín en El Frontón usando ametralladoras, explosivos y bombas lacrimógenas. Los motines en las otras dos cárceles fueron controlados y en total murieron 250 reos, 134 de ellos en la isla El Frontón, según los conteos.

El conflicto armado interno de Perú (1980-2000) enfrentó de un lado a las fuerzas de seguridad y del otro a Sendero Luminoso, que buscó tomar el poder mediante el uso de la violencia. La mayoría de víctimas del conflicto fueron campesinos indígenas de los Andes y la Amazonía, quienes quedaron atrapados en los enfrentamientos entre las fuerzas estatales y Sendero Luminoso.