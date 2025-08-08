En vivo

Mundo

Paula Badosa se retira del US Open tras una lesión en la espalda

Paula Badosa se retiró del US Open debido a una lesión en la espalda que la ha mantenido fuera desde su derrota en Wimbledon el 30 de junio. Fue anunciada su baja y quien la reemplaza.

08/08/2025 | 17:27Redacción Cadena 3

FOTO: Paula Badosa se retira del US Open. No juega desde su derrota en primera ronda en Wimbledon

NUEVA YORK (AP) — Paula Badosa se retiró el viernes del Abierto de Estados Unidos debido a una lesión en la espalda que ha mantenido a la española fuera de actividad desde que fue eliminada en la primera ronda en Wimbledon el 30 de junio.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos anunció la baja de Badosa y dijo que la suiza Jil Teichmann la reemplazará en el cuadro principal. La francesa Alizé Cornet, quien se retiró del tenis el año pasado pero regresó a la acción este año, es la siguiente mujer en la lista para entrar al cuadro en Flushing Meadows si alguien más se retira.

El último Grand Slam del año arrancará el 24 de agosto en los cuadros de individuales.

Badosa, de 27 años, alcanzó su mejor ranking de carrera al alcanzar el puesto número dos en 2022 y actualmente es la número 12.

Alcanzó las semifinales en el Abierto de Australia este enero. Su mejor actuación en el US Open fue llegar a los cuartos de final el año pasado.

Lectura rápida

¿Quién se retiró del US Open?
Paula Badosa se retiró del torneo.

¿Cuál fue la razón de su retirada?
Una lesión en la espalda fue la razón de su baja.

¿Cuándo fue anunciada su retirada?
Se anunció el viernes antes del inicio del torneo.

¿Quién la reemplazará en el torneo?
La suiza Jil Teichmann la reemplazará en el cuadro principal.

¿Cuál fue su mejor actuación en el US Open?
Su mejor actuación fue llegar a los cuartos de final el año pasado.

[Fuente: AP]

