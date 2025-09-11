Parlamento alemán levanta inmunidad a legislador de extrema derecha y se realizan registros

BERLÍN (AP) — El parlamento de Alemania levantó el jueves la inmunidad de un destacado legislador de extrema derecha del partido Alternativa para Alemania, y las autoridades posteriormente registraron su casa y oficinas bajo una orden judicial.

Las medidas fueron contra Maximilian Krah, del partido ultraderechista Alternativa para Alemania.

Krah, de 47 años, es acusado de tener vínculos con China y de estar involucrado en escándalos de corrupción y espionaje. Despojarle de inmunidad fue un paso necesario para que las autoridades puedan procesarlo.

Krah niega haber cometido irregularidades y dice que las acusaciones tienen motivaciones políticas.

El partido Alternativa para Alemania, también conocido como AfD, le prohibió a Krah el año pasado participar en las elecciones de la UE semanas después de que dijera a un periódico italiano que no todos los miembros de la unidad nazi SS, que estuvo involucrada en importantes crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, eran criminales de guerra.

Aun así, ganó un escaño en el parlamento alemán a principios de este año como parte de los históricos avances del partido en el Bundestag durante las elecciones nacionales.

El jueves, la policía registró su oficina parlamentaria en Berlín, así como su casa y oficinas en la ciudad de Dresde, en el este de Alemania, y en Bruselas, donde solía servir como legislador del Parlamento Europeo. Las búsquedas fueron ordenadas por el Tribunal Regional Superior de Dresde, informó la agencia de noticias alemana dpa.

No ha habido información sobre el resultado de las redadas.

Según dpa, la fiscalía de Dresde abrió una investigación preliminar en mayo sobre soborno y lavado de dinero en relación con supuestos pagos chinos a Krah, supuestamente relacionados con su anterior posición en el Parlamento Europeo.

Los fiscales ahora quieren investigar si “hay motivos suficientes para presentar cargos o si los procedimientos deben ser descontinuados”, según el informe.

Krah declaró más tarde el jueves en X: “las acusaciones son absurdas, fabricadas y puramente motivadas políticamente. El registro de mi oficina es un intento de intimidación, contra el cual me defenderé”.

Krah ha estado bajo escrutinio desde que las autoridades en Bruselas registraron sus oficinas en el Parlamento Europeo en relación con uno de sus asistentes, quien fue arrestado el año pasado bajo sospecha de espiar para China.

El ex asistente, Jian Guo, fue acusado posteriormente de espiar para China. La fiscalía federal de Alemania acusa a Guo de trabajar para un servicio de inteligencia chino y de pasar repetidamente información sobre negociaciones y decisiones en el Parlamento de la UE entre septiembre de 2019 y abril de 2024, cuando fue arrestado.

El segundo lugar de AfD consolidó el estatus del partido como un factor que otros políticos no pueden ignorar, pero los partidos alemanes tradicionales han mantenido un llamado “muro de fuego” al negarse a trabajar con él.

Los líderes del partido AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, indicaron en un comunicado el jueves que “el levantamiento de la inmunidad y, en particular, el registro de la oficina y las propiedades privadas del señor Krah son asuntos serios”.

Agregaron que “esperan que la investigación se concluya rápidamente y que los resultados se publiquen”.