Pareja de Michigan demanda a empresa de tiempo compartido tras 32 días en prisión mexicana

DETROIT (AP) — Una pareja de Michigan detenida sin juicio durante 32 días en una prisión mexicana de máxima seguridad debido a una disputa con una empresa de tiempo compartido de lujo, presentó una demanda contra ésta y su director ejecutivo.

Paul y Christy Akeo, de Lansing, alegaron difamación, enjuiciamiento malicioso e imposición intencional de angustia emocional en la demanda presentada la semana pasada en Florida. Buscaron una indemnización monetaria no especificada y un juicio ante jurado.

Los Akeo expresaron que impugnaron alrededor de 116.000 dólares en cargos de tarjetas de crédito después de que Palace Elite Resorts incumpliera su contrato. Las empresas de tarjetas de crédito se pusieron de su lado y negaron los cargos por el tiempo compartido en Cancún. Según la demanda, en la que se nombra a Palace Elite Resorts y al director ejecutivo José Gibrán Chapur Dájer, la empresa afirmó incorrectamente que habían impugnado fraudulentamente los cargos como “no reconocidos”.

Los Akeo fueron arrestados el 4 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Cancún cuando llegaron a pasar unas vacaciones en un resort diferente. Fueron acusados de fraude y un juez ordenó su detención en espera de juicio, dijo el abogado John Manly a The Associated Press en abril. Regresaron a casa el 3 de abril tras negociaciones entre autoridades de Estados Unidos y México.

“Los Akeo languidecieron en una prisión de máxima seguridad en Cancún, México, separados el uno del otro, sin poder hablar ni consolarse mutuamente”, según la demanda presentada el viernes en el condado de Miami-Dade. “Las condiciones de la prisión eran horribles. La cárcel estaba superpoblada con criminales violentos, los inodoros no funcionaban y la comida era intocable. Peor aún, estaban asustados, aterrorizados y temían no volver a casa nunca más”.

Los Akeo explicaron que formaban parte de un programa de recomendaciones ilimitadas. Las recomendaciones que hacían que otras personas obtuvieran estancias de dos semanas a precios de miembro regular les permitieron conseguir una semana adicional gratis.

Los fiscales del estado de Quintana Roo, donde se encuentra Cancún, dijeron el 15 de marzo en un comunicado que los Akeo firmaron un contrato con el grupo hotelero Palace Co., con sede en México, en noviembre de 2021 para comprar una membresía de un club de tiempo compartido en un resort del área de Cancún, pero que la pareja posteriormente defraudó a la cadena hotelera.

Los fiscales informaron que la empresa recibió avisos de las compañías de tarjetas de crédito, según los cuales 13 transacciones por un total de 116.587 dólares habían sido canceladas, y que la pareja luego compartió en Facebook cómo habían engañado al grupo hotelero.

Manley dijo que Christy Akeo publicó en Facebook su experiencia y cómo se apelaron los cargos a su compañía de tarjetas de crédito, pero que los fiscales tergiversaron la naturaleza de sus publicaciones.

Las publicaciones en redes sociales sobre su encarcelamiento, hechas por los hijos adultos de Christy Akeo, la bicampeona nacional de gimnasia Lindsey Lemke Hull y Michael Lemke, captaron la atención del representante estadounidense Tom Barrett, un republicano de Lansing.

Barrett informó que llevó el caso al Departamento de Estado y a la Casa Blanca. El personal del Consulado de Estados Unidos en México y Barrett visitaron a la pareja en prisión. Los Akeo luego comparecieron ante un juez local y fueron liberados después de que ellos y Palace Co. acordaran donar los fondos en disputa. Palace dijo que 116.587,84 dólares —la cantidad reembolsada a los Akeo— se donarían a una organización mexicana sin fines de lucro en beneficio de huérfanos.

“Cuando estás en el extranjero, no estás tan seguro como crees”, dijo Lemke Hull a la AP el jueves, y agregó que no cree que sus padres vuelvan a México.

Lemke Hull describió su detención como “una pesadilla sacada de una película” y comentó que pasaron varios días antes de que la familia siquiera supiera lo que estaba sucediendo.

“Les dieron un balde de agua, básicamente, para limpiarse un poco y usarlo como ducha”, dijo Lemke Hull. “Pero se esperaba que el mismo balde de agua se usara para descargar el inodoro”.

En la demanda, se indicó que el director ejecutivo tiene su sede en Florida y Lemke Hull instó al Departamento de Justicia a investigar.

Palace Co. dijo el jueves en un correo electrónico que rechaza todas las afirmaciones hechas en la demanda de los Akeo y que emprenderá su propia “acción legal apropiada”.

“Los Akeo y la empresa Palace resolvieron completamente sus disputas a principios de este año”, dijo la empresa. “El señor y la señora Akeo, desafortunadamente, han procedido con más litigios contra la empresa Palace y entidades e individuos afiliados en violación de la resolución de sus disputas por las partes”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.