FOTO: Oviedo logra su primera victoria en Grandes Ligas desde 2023 en triunfo de Piratas 2-1 ante Azulejos

PITTSBURGH (AP) — El cubano Johan Oviedo consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas desde 2023 y los Piratas de Pittsburgh vencieron 2-1 a los Azulejos de Toronto el miércoles para llevarse la serie de tres juegos.

En su segunda apertura desde que se sometió a la cirugía Tommy John a finales de 2023, Oviedo (1-0) ponchó a seis, permitió dos hits, una carrera y dio un boleto en cinco entradas. Su última victoria fue con seis entradas de labor sin aceptar carreras en una victoria de 8-6 contra los Cachorros de Chicago el 21 de septiembre de 2023.

El dominicano Dennis Santana ponchó a uno en una novena entrada perfecta para su noveno salvamento.

Toronto, primero en la División Este de la Liga Americana, perdió dos de tres ante Pittsburgh, último en la División Central de la Liga Nacional.

George Springer rápidamente puso a los Azulejos al frente, enviando el décimo lanzamiento de su turno al bate inicial a las gradas del jardín izquierdo para su 21er jonrón.

Tommy Pham luego impulsó un par con un doble en el cierre. Bryan Reynolds conectó un doble con dos fuera, Spencer Horwitz recibió un boleto y Pham los trajo al plato con una línea justo dentro de la línea del jardín izquierdo.

El abridor de los Azulejos, Chris Bassitt (11-7), fue castigado con dos carreras y seis hits, igualando un máximo de la temporada con 10 ponches y dos boletos en cinco entradas y dos tercios.

Por los Azulejos, el venezolano Andrés Giménez de 2-0; y el mexicano Alejandro Kirk de 4-0.

Por los Piratas, los dominicanos Liover Peguero de 3-1, Ronny Simón de 4-1.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.