Mundo

Ousmane Dembélé se lesiona a pocos días del inicio de la Champions con el PSG

Ousmane Dembélé sufrió una lesión en las eliminatorias de la Copa del Mundo, lo que genera preocupación en el PSG a solo 12 días del comienzo de la Liga de Campeones, donde defiende su título.

05/09/2025 | 22:46Redacción Cadena 3

FOTO: El astro francés Ousmane Dembélé se lesiona a 12 días del inicio de la Champions con el PSG

BRESLAVIA, Polonia (AP) — Ousmane Dembélé salió renqueando de la cancha durante el encuentro de la selección de Francia en las eliminatorias para la Copa del Mundo el viernes, apenas 12 días antes de que el Paris Saint-Germain comience la defensa de su título de la Liga de Campeones.

Dembélé ingresó como suplente para la segunda mitad del partido que Francia ganó 2-0 a Ucrania. Duró menos de 35 minutos en el campo.

Se retiró con lo que parecía una lesión en el tendón de la corva derecha, y caminó hacia el banco con la mano derecha presionada en la parte posterior de su muslo derecho.

El extremo del PSG participó poco en los entrenamientos con Francia esta semana, a fin de cuidar una lesión.

Didier Deschamps, el técnico de la selección francesa, se mostró frustrado cuando la lesión de Dembélé fue evidente y gesticuló con enojo hacia la línea de banda.

El PSG se estrenará en la fase de liga de la Champions, que consta de ocho partidos con una tabla general, el 17 de septiembre, en casa contra el Atalanta de Italia.

El campeón francés visita al Barcelona, el antiguo club de Dembélé, dos semanas después, el 1 de octubre.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Ousmane Dembélé se lesionó durante un partido de eliminatorias de la Copa del Mundo.

¿Quién es el jugador afectado?
El jugador afectado es Ousmane Dembélé, delantero del PSG.

¿Cuándo ocurrió la lesión?
La lesión ocurrió el viernes, 12 días antes de iniciar la Liga de Campeones.

¿Dónde se produjo el evento?
El evento tuvo lugar en Breslavia, Polonia.

¿Cuál es la repercusión?
La lesión genera preocupación en el PSG a inicios de la competición internacional.

[Fuente: AP]

