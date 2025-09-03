En vivo

Mundo

Otro sismo en el este de Afganistán tras fuerte terremoto que dejó más de 1.400 muertos

Ocurrió luego del terremoto que el domingo por la noche ocasionó la muerte de más de 1.400 personas.

03/09/2025 | 07:10Redacción Cadena 3

FOTO: Otro sismo en el este de Afganistán

Un sismo de magnitud 5,2 en la escala de Richter azotó la provincia afgana de Nangarhar en la tarde del martes, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

De acuerdo con el servicio, el sismo sacudió la ciudad de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, a las 16:59 (hora local) y el epicentro se ubicó a 34,67 grados de latitud norte y 70,68 grados de longitud este, y a una profundidad de 10 kilómetros.

El temblor ocurrió un día después de que un "terremoto de magnitud 6,0" devastara el este de Afganistán el domingo por la noche, causando la muerte de más de 1.400 personas y dejando más de 3.000 heridos en las provincias de Kunar, Nangarhar y Laghman.

Las autoridades evalúan el impacto de este nuevo sismo en una región ya de por sí devastada.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Afganistán? Un sismo de magnitud 5,2 afectó la provincia de Nangarhar.

¿Quién informó sobre el sismo? El Servicio Geológico de Estados Unidos brindó datos sobre el evento sísmico.

¿Cuándo ocurrió el sismo? El temblor tuvo lugar el martes a las 16:59, hora local.

¿Dónde se localizó el epicentro? El epicentro estuvo en la ciudad de Jalalabad, a una profundidad de 10 kilómetros.

¿Cuál fue el impacto previo de otro terremoto? Un terremoto el domingo causó más de 1.400 muertos y 3.000 heridos en varias provincias.

[Fuente: Noticias Argentinas]

