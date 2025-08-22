Nuno Espírito Santo expresa su preocupación por su puesto en el Nottingham Forest

FOTO: Nuno ‘preocupado’ por su puesto con el Nottingham ante tensiones con el dueño Marinakis

NOTTINGHAM, Inglaterra (AP) — El entrenador del Nottingham Forest, Nuno Espírito Santo, reconoció el viernes que sí le preocupaba la seguridad de su puesto debido al empeoramiento de las relaciones con el propietario del club, Evangelos Marinakis.

El entrenador portugués impresionó la temporada pasada al llevar al Forest a terminar en el séptimo lugar en la Liga Premier asegurando un lugar en Europa por primera vez en 30 años, y comenzó esta campaña con una victoria sobre el Brentford.

Aun así, su trabajo no estuvo seguro a pesar de haber firmado un nuevo acuerdo en junio.

“Siempre tuve una muy buena relación con el propietario, la temporada pasada fue muy, muy, muy cercana”, afirmó Nuno el viernes durante una conferencia de prensa antes del partido del domingo contra el Crystal Palace. “Esta temporada, no tan bien... Y donde hay humo, hay fuego, así que sé cómo funcionan las cosas, pero estoy aquí para hacer mi trabajo”.

Añadió que “soy el primero en estar preocupado” por la situación.

Marinakis, quien también es propietario del campeón griego Olympiakos, es conocido en el fútbol por su gran personalidad y sus opiniones firmes sobre cómo se gestionan sus clubes.

La semana pasada, Nuno criticó la actividad de transferencias del Forest en la temporada baja, diciendo que el club estaba desperdiciando una buena oportunidad para desarrollarse. El equipo enfrentó las demandas adicionales de ocho partidos de la Liga Europa antes de enero.

Esta semana, el Forest gastó casi 100 millones de libras (135 millones de dólares) para fichar a James McAtee, Omari Hutchinson, Arnaud Kalimuendo y Douglas Luiz.

“La razón detrás de esto, no la sé”, comentó Nuno sobre sus relaciones con Marinakis. “La realidad es que no es lo que solía ser. Lo que solía ser era una buena relación, respetuosa, pero más basada en la confianza y en compartir opiniones, y ahora no es tan buena”.

El Forest enfrentó al Palace el domingo después de tomar el lugar del club londinense en la Liga Europa tras una prolongada disputa legal con la UEFA sobre las reglas para propietarios con participaciones en múltiples clubes.

El Palace fue relegado a la Conference League de tercera categoría, a la cual el Forest se había clasificado por mérito.