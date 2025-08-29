Naufragio en Mauritania dejó 49 migrantes fallecidos, según guardia costera

NOUAKCHOTT, Mauritania (AP) — Al menos 49 personas fallecieron tras el naufragio de un barco que transportaba a migrantes esta semana, informó el viernes la guardia costera de Mauritania.

La embarcación procedía de Gambia y volcó el martes por la mañana frente a la costa de Mheijrat, señalaron las autoridades.

“El barco salió de Gambia hace una semana y llevaba 160 personas a bordo, incluidos ciudadanos senegaleses y gambianos”, dijo Mohamed Abdallah, jefe de la guardia costera, a The Associated Press.

“Cuando los migrantes vieron las luces de Mheijrat, intentaron moverse hacia una parte del barco, lo que hizo que volcara”, agregó.

Según el funcionario, 49 cadáveres han sido arrastrados hasta la costa y solo 17 personas han sido rescatadas hasta el momento. Los demás siguen desaparecidos, apuntó.