Myanmar impone pena de muerte a quienes amenacen elecciones bajo gobierno militar

BANGKOK (AP) — El gobierno militar de Myanmar promulgó una nueva ley electoral que impone castigos de hasta la pena de muerte para cualquiera que se oponga o interrumpa las elecciones que ha prometido celebrar a finales de este año.

La nueva ley fue publicada el miércoles en el periódico estatal Myanma Alinn. Esto ocurrió mientras el país sigue atribulado tras el derrocamiento del gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021, lo que desencadenó una amplia oposición popular.

El ejército busca justificar su toma de poder alegando que hubo un fraude masivo en las elecciones de 2020, aunque observadores independientes no encontraron irregularidades importantes. Después de que las manifestaciones pacíficas a favor de la democracia fueran reprimidas con fuerza letal, muchos opositores al régimen militar tomaron las armas. Grandes partes de Myanmar están ahora envueltas en conflicto.

El ejército gobernante había dicho después de su toma de poder que su objetivo principal era celebrar elecciones, pero ha pospuesto repetidamente la fecha. El plan para unas elecciones generales es visto ampliamente como un intento de normalizar la toma de poder del ejército a través de las urnas y lograr un resultado que asegure que los generales retengan el control.

La nueva ley, firmada por el general superior Min Aung Hlaing, jefe del gobierno militar, establece que cualquiera que hable, organice, incite, proteste o distribuya cartas para interrumpir cualquier parte del proceso electoral será castigado con tres a 10 años de prisión, además de una multa.

Agrega que cualquiera que amenace, obstruya, abuse o hiera gravemente a cualquier personal de la comisión electoral, candidatos o votantes podría ser sentenciado de tres años a cadena perpetua.

Establece que quien destruya o dañe cualquier equipo o material utilizado en las elecciones, incluidos los boletos de votación, o cualquier edificio o estructura relacionada, podría recibir de cinco años a cadena perpetua.

“Si la acción resulta en la muerte de una persona, cada persona involucrada será sentenciada a muerte”, dice la ley.

Se formarán comités de seguridad para monitorear las actividades de organizaciones internas e internacionales que puedan amenazar la seguridad durante el período electoral, dice.

Los críticos han dicho que las elecciones no serán ni libres ni justas porque no hay medios de comunicación libres y la mayoría de los líderes del partido Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi han sido arrestados.

La situación actual de seguridad del país también representa un serio desafío para la celebración de elecciones, ya que se cree que el ejército controla menos de la mitad del país. Sin embargo, la comisión electoral estatal designada por el ejército dijo en junio que celebraría las elecciones en 267 de los 330 municipios totales, dependiendo de la situación de seguridad.

El Gobierno de Unidad Nacional, la principal organización opositora de Myanmar, y los poderosos grupos armados étnicos que han estado luchando contra el gobierno central por una mayor autonomía han dicho que intentarán impedir la elección.

Padoh Saw Taw Nee, portavoz de la Unión Nacional Karen, la principal fuerza de combate étnica Karen que lucha contra el ejército de Myanmar en el sureste, dijo a The Associated Press el miércoles que la nueva ley muestra que el ejército está empeñado en celebrar elecciones “ilegales y falsas”.

“Continuaremos con nuestros propios métodos y planes respecto a ese asunto electoral”, afirmó.