En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Murió Giorgio Armani, el icónico diseñador de moda italiano, a los 91 años

"Falleció en paz, rodeado de sus seres queridos”, escribió la compañía que dirigía en un comunicado.

04/09/2025 | 10:52Redacción Cadena 3

FOTO: Giorgio Armani.

El reconocido estilista y diseñador de moda Giorgio Armanimurió este jueves, a los 91 años. 

“Con profundo pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor. El Señor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días”, indicó un comunicado de su imperio.

El velatorio estará abierto desde el sábado hasta el domingo, de 9 a 18, en Milán, en Via Bergognona 59, en el Teatro Armani, de acuerdo a la voluntad del creador de una marca icónica no sólo de ropa, sino también de accesorios, perfumes y hasta muebles.

Lectura rápida

¿Quién falleció? El reconocido estilista y diseñador de moda Giorgio Armani.

¿Cuándo ocurrió el fallecimiento? El fallecimiento ocurrió este jueves.

¿Dónde será el velatorio? El velatorio se realizará en Milán, en Via Bergognona 59, en el Teatro Armani.

¿Cuáles son los horarios del velatorio? Estará abierto desde el sábado hasta el domingo, de 9 a 18.

¿Qué anunció el grupo Armani? Anunció el fallecimiento de su creador, fundador e impulsor, el Señor Armani.

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho