Mujer de EEUU vinculada a secta irá a juicio por asesinato de agente fronterizo

Una mujer fue acusada de la muerte de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Vermont y deberá presentarse el martes en un tribunal federal en relación con uno de varios casos penales que involucran a un grupo de tipo sectario conocido como los Zizianos.

Las autoridades informaron que Teresa Youngblut fue responsable del disparo que causó la muerte del agente David Maland durante una parada de tráfico en enero. Otro agente devolvió el fuego, hiriendo a Youngblut y causando la muerte a su compañero, Felix Bauckholt.

Los Zizianos están liderados por Jack LaSota, un especialista en informática que bloguea bajo el nombre de “Ziz” abordando temas como veganismo, identidad de género e inteligencia artificial. El grupo se formó a partir de un colectivo de científicos informáticos que se conocieron en línea, compartiendo ideologías anarquistas y desarrollando tendencias violentas.

LaSota enfrenta tanto cargos estatales como federales relacionados con posesión de armas y fue arrestado en febrero en una área rural de Maryland junto a otros dos seguidores.

Youngblut y Bauckholt estaban vinculados a la organización de LaSota, que igualmente ha sido relacionada con homicidios en Pensilvania y California. Youngblut se declaró inocente de haber utilizado intencionalmente un arma mortal contra las fuerzas del orden y de haber disparado un arma de fuego durante un asalto armado.

La audiencia programada en el tribunal federal el martes tiene por objetivo el descubrimiento de pruebas, un proceso previo al juicio en el que las partes intercambian información relevante del caso.

Ambos lados han decidido no hacer comentarios previo al juicio. La defensa de Youngblut, encabezada por Steven Barth, no se ha pronunciado sobre la situación. Por su parte, Fabienne Boisvert-DeFazio, portavoz de la fiscalía federal en Vermont, afirmó que no se emiten comentarios sobre casos en curso.

Las autoridades en Vermont habían estado observando a Youngblut durante varios días antes del incidente, tras compartir que ella y Bauckholt se registraron en un hotel vistiendo equipo táctico negro y portando armas. Además, se notificó a la patrulla fronteriza local sobre el estatus migratorio desconocido de Bauckholt, quien era ciudadano alemán. Se alegó que Youngblut disparó contra Maland tras ser detenida.

Este tiroteo fue uno de varios eventos violentos atribuidos a los Zizianos. Los miembros del grupo están implicados en la muerte de uno de sus integrantes durante un ataque en California en 2022, así como en el asesinato posterior del propietario, Curtis Lind, y en otros homicidios en Pensilvania.

La semana pasada, los fiscales en Baltimore anunciaron que un jurado acusó a LaSota de ser un fugitivo armado. LaSota se identifica como mujer transgénero y utiliza pronombres femeninos en sus publicaciones.

Las autoridades indicaron que LaSota poseía múltiples armas y municiones cuando fue detenida junto a otros dos Zizianos, luego de que un residente informara a la policía sobre su presencia en una propiedad ajena. Se les acusó de allanamiento, obstrucción y posesión ilegal de armas.

La defensa de LaSota aún no figura en los registros judiciales disponibles.

La corresponsal Lea Skene colaboró en esta nota desde Baltimore.

Esta información fue traducida del inglés por un editor de AP con asistencia de inteligencia artificial.