Muertes por brote de legionelosis en Nueva York suben a 6 y 111 infectados

NUEVA YORK (AP) — Las autoridades de la ciudad de Nueva York descubrieron una sexta muerte vinculada a un brote de legionelosis en la zona centro de Harlem, donde más de 100 personas fueron diagnosticadas con la dolencia, dijeron el jueves las autoridades de salud.

La persona falleció a principios de este mes fuera de la ciudad de Nueva York. Su muerte fue descubierta recientemente durante la investigación en curso del departamento de salud de la ciudad sobre el brote que comenzó a finales de julio, informó la agencia. El departamento reportó una quinta muerte el lunes.

Los funcionarios dijeron que 111 personas han sido diagnosticadas con legionelosis hasta el jueves, dos más que el miércoles. Siete personas estaban hospitalizadas, dos menos que el día anterior, indicó el departamento. Catorce personas habían sido hospitalizadas el lunes.

Las bacterias que causan la legionelosis se habían descubierto en 12 torres de enfriamiento de 10 edificios, incluyendo un hospital y una clínica de salud sexual administrados por la ciudad, dijeron las autoridades de salud. Los esfuerzos de remediación se completaron desde entonces en todas las torres de enfriamiento.

La legionelosis es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, que crece en agua tibia y se propaga a través de los sistemas de agua de los edificios. El brote de la ciudad había sido vinculado a torres de enfriamiento, que utilizan agua y un ventilador para enfriar los edificios.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las personas generalmente desarrollan síntomas —tos, fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar— entre dos días y dos semanas después de la exposición a la bacteria.

Los funcionarios de salud de la ciudad dijeron que las personas que viven o trabajan en el área deben contactar a un proveedor de atención médica si desarrollan síntomas similares a los de la gripe.

