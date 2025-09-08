MTV VMA 2025: Lady Gaga y Ariana Grande brillaron entre los destacados

Los Premios MTV a los Videos Musicales (VMA por sus siglas en inglés) ofrecieron un espectáculo repleto de estrellas. Lady Gaga y Ariana Grande ganaron los máximos honores, hubo homenajes para Mariah Carey, Busta Rhymes y Ozzy Osbourne, y actuaciones de Sabrina Carpenter, Doja Cat y Tate McRae.

Lady Gaga llegaba como una de las grandes favoritas con doce nominaciones, ganó en cuatro de las categorías. Entre ellas, Artista del Año y Mejor Colaboración con su amigo y compañero Bruno Mars en 'Die with a Smile'. Por su canción 'Abracadabra' recibió la Mejor Dirección de Video Musical y Mejor Dirección de Arte.

Ariana Grande se convirtió en la ganadora con "Brighter Days Ahead" por Vídeo del Año, Mejor Vídeo Pop y Mejor vídeo de larga duración.

Sabrina Carpenter también levantó dos premios: mejor álbum y mejor artista pop.

El premio a canción del Año fue para ROSÉ y Bruno Mars, mientras que talentos emergentes como Tyla (Afrobeats), Lisa junto a Doja Cat y RAYE (K-Pop) y Megan Moroney (Country) también se llevaron galardones en sus respectivas categorías.

Ricky Martin recibió el primer Latin Icon Award. El intérprete de Puerto Rico, que desde hace décadas destaca como una de las voces latinas más reconocidas en Estados Unidos, celebró este premio cantando algunas de sus canciones más famosas como 'Livin la vida loca', 'Vente pa'ca' y 'María'.

[UHQ PHOTOS] Lady Gaga wins "Artist of The Year" at the 2025 MTV Video Music Awards in New York (Aug. 7)



More photos: https://t.co/TwIFqIlSjh pic.twitter.com/VWV8bCxruF — GAGAIMAGES ?? (@gagaimages) September 8, 2025

Ariana Grande won 3 awards at the 2025 MTV #VMAs?

Video Of The Year, Best Pop,Best Long Form Video

my most Favourite POP Singer, So Proud of You Ariana Grande ?? pic.twitter.com/7HWyq0znOi — Bong? (@4everfangirlie) September 8, 2025

Ariana Grande delivers a radiant acceptance speech after winning Best Pop for Brighter Days Ahead at the 2025 VMAs! ??? pic.twitter.com/YMtoND70QD — TAG24 NEWS (@TAG24_NEWS) September 8, 2025

