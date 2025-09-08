En vivo

Mundo

MTV VMA 2025: Lady Gaga y Ariana Grande brillaron entre los destacados

Los Premios MTV a los Videos Musicales destacaron a Lady Gaga y Ariana Grande como ganadoras. Homenajes a Mariah Carey y actuaciones de Sabrina Carpenter, Doja Cat y Tate McRae marcaron el evento.

08/09/2025 | 06:54Redacción Cadena 3

FOTO: Fotos AP: Momentos destacados de los MTV VMA 2025

Los Premios MTV a los Videos Musicales (VMA por sus siglas en inglés) ofrecieron un espectáculo repleto de estrellas. Lady Gaga y Ariana Grande ganaron los máximos honores, hubo homenajes para Mariah Carey, Busta Rhymes y Ozzy Osbourne, y actuaciones de Sabrina Carpenter, Doja Cat y Tate McRae.

Lady Gaga llegaba como una de las grandes favoritas con doce nominaciones, ganó en cuatro de las categorías. Entre ellas, Artista del Año y Mejor Colaboración con su amigo y compañero Bruno Mars en 'Die with a Smile'. Por su canción 'Abracadabra' recibió la Mejor Dirección de Video Musical y Mejor Dirección de Arte.

Ariana Grande se convirtió en la ganadora con "Brighter Days Ahead" por Vídeo del Año, Mejor Vídeo Pop y Mejor vídeo de larga duración.

Sabrina Carpenter también levantó dos premios: mejor álbum y mejor artista pop.

El premio a canción del Año fue para ROSÉ y Bruno Mars, mientras que talentos emergentes como Tyla (Afrobeats), Lisa junto a Doja Cat y RAYE (K-Pop) y Megan Moroney (Country) también se llevaron galardones en sus respectivas categorías.

Ricky Martin recibió el primer Latin Icon Award. El intérprete de Puerto Rico, que desde hace décadas destaca como una de las voces latinas más reconocidas en Estados Unidos, celebró este premio cantando algunas de sus canciones más famosas como 'Livin la vida loca', 'Vente pa'ca' y 'María'.

[Fuente: AP]

