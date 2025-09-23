Moldavia: un detenido por presunta financiación rusa a partido político antes de elecciones

CHISINÁU, Moldavia (AP) — La agencia anticorrupción de Moldavia llevó a cabo más de 30 redadas y detuvo a una persona el martes por el financiamiento de un partido político presuntamente vinculado a Rusia a través de criptomonedas, según anunciaron las autoridades, días antes de una elección parlamentaria clave.

El Centro Nacional Anticorrupción y la fiscalía del municipio de Balti informaron que el caso implicaba lavado de dinero y corrupción electoral. Los investigadores se enfocaron en miembros y simpatizantes de un partido político sospechosos de haber implementado “un plan criminal” antes de la votación del domingo. Una persona fue detenida por 72 horas.

Moscú negó repetidamente interferir en Moldavia.

Las autoridades indicaron que las pruebas recogidas sugerían que los fondos ilegales “habrían provenido de la Federación Rusa, de miembros de un grupo criminal”, y se transfirieron a través de cuentas de criptomonedas. “Estos fueron estratificados y liquidados a través de proveedores de servicios de intercambio de criptomonedas ilegales, y posteriormente convertidos en efectivo y distribuidos por mensajeros a los destinatarios finales”, afirmó.

Las autoridades anticorrupción dijeron que incautaron 800.000 de leus (50.000 dólares) en efectivo en múltiples monedas, confiscaron documentos contables y dispositivos de almacenamiento electrónico, e identificaron entregas de efectivo que totalizaban aproximadamente 9 millones de leus (540.000) realizadas a través de criptomonedas.

Las búsquedas del martes resultaron de una serie de investigaciones previas a la elección del domingo, cuando los moldavos votarán para elegir un nuevo parlamento de 101 escaños. Muchos ven la votación como una decisión entre continuar la senda de Moldavia hacia la membresía en la Unión Europea o inclinarse por vínculos más estrechos con Rusia.

El lunes, 74 personas fueron detenidas en 250 redadas como parte de una investigación sobre un presunto plan respaldado por Rusia para incitar “disturbios masivos” y desestabilizar el país en torno a los comicios.

Las autoridades moldavas afirmaron que el complot de disturbios fue “coordinado desde la Federación Rusa, a través de elementos criminales” y que los sospechosos, que tenían entre 19 y 45 años, habían viajado a Serbia, donde supuestamente recibieron entrenamiento.

La presidenta prooccidental de Moldavia, Maia Sandu, declaró el lunes que el Kremlin está gastando cientos de millones de euros para tratar de influir en la próxima votación, y que la “soberanía, independencia, integridad territorial y futuro europeo” de su país están en peligro.

El Servicio ruso de Inteligencia Exterior advirtió que los políticos europeos intentan asegurar que Moldavia se mantenga alineada con sus “políticas rusofóbicas”.

“Planean hacer esto a cualquier costo”, decía el comunicado. También acusó a los funcionarios europeos de intentar falsificar votos en las próximas elecciones de Moldavia.

A raíz de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, Moldavia solicitó unirse a la UE y se le otorgó el estatus de candidato ese año. Bruselas acordó abrir negociaciones de adhesión el año pasado.

Las autoridades moldavas han acusado durante mucho tiempo a Rusia de llevar a cabo una guerra híbrida —que incluiría interferencias en elecciones, campañas de desinformación y financiamiento ilícito de partidos prorrusos— para tratar de desviar el camino del país hacia la membresía en la Unión Europea.

El giro hacia el oeste de Moldavia irritó aún más a Moscú y las tensiones entre las dos naciones se dispararon.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.