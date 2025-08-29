Misionera irlandesa entre ocho liberados en Haití tras secuestro en ataque a orfanato

PUERTO PRÍNCIPE (AP) — Una misionera irlandesa y un niño de 3 años están entre las ocho personas que han sido liberadas en Haití por secuestradores después de haber estado retenidas durante casi un mes tras un ataque a un orfanato, informaron el viernes funcionarios y familiares.

Gena Heraty, quien ha trabajado en Haití desde 1993, es directora de un programa para personas con necesidades especiales, tanto niños como adultos, en el orfanato Saint-Hélène.

“Estamos aliviados más allá de las palabras. Estamos profundamente agradecidos con todos”, expresó su familia en un comunicado.

“Seguimos teniendo a Haití en nuestros corazones y esperamos paz y seguridad para todos aquellos que se ven afectados por la violencia armada y la inseguridad que persisten allí”, añadió.

Simon Harris, viceprimer ministro de Irlanda, confirmó la liberación en su cuenta de X.

Las autoridades haitianas aún no han comentado al respecto.

Heraty y las otras siete personas fueron tomadas como rehenes durante el ataque del 3 de agosto al orfanato, que es administrado por Nos Petits Frères et Sœurs, una organización benéfica internacional con oficinas en México y Francia. Su sitio web indica que el orfanato cuida a más de 240 niños.

Nadie se atribuyó el ataque, pero el área ha estado controlada por una federación de pandillas conocida como “Viv Ansanm”, que este año Estados Unidos designó como una organización terrorista extranjera.

El jueves, el gobierno de Estados Unidos dijo que está buscando la autorización de la ONU para una nueva “Fuerza de Supresión de Pandillas” para ayudar a enfrentar la violencia en Haití.

La embajadora interina de Estados Unidos, Dorothy Shea, hizo el anuncio en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, pero no aclaró si sería diferente de la fuerza de Apoyo de Seguridad Multinacional liderada por Kenia que ya está desplegada.

Haití ha experimentado un aumento de la violencia con pandillas controlando la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe. Los secuestros son comunes y en el pasado se han secuestrado misioneros. En 2021, la pandilla 400 Mawozo secuestró a 17 misioneros, incluidos cinco niños, de una organización con sede en Estados Unidos en Ganthier, al este de la capital. La mayoría fueron retenidos durante 61 días.