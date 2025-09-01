En vivo

Mundo

Miles de manifestantes antigubernamentales exigen elecciones anticipadas en Serbia

Las protestas se repitieron en varias ciudades de Serbia, exigiendo elecciones anticipadas, juicios por corrupción y defensa de la libertad de prensa, mientras la represión del gobierno intensificó la indignación pública.

01/09/2025 | 19:31

FOTO: Miles de manifestantes antigubernamentales exigen elecciones anticipadas en Serbia

BELGRADO, Serbia (AP) — Decenas de miles de manifestantes antigubernamentales marcharon nuevamente en Serbia el lunes, mientras policías antidisturbios custodiaban las oficinas del presidente Alexandar Vucic, quien amenazó con reprimir a aquellos que protestaran contra su gobierno.

La protesta, encabezada por estudiantes de secundaria y universitarios, se llevó a cabo 10 meses después de que un dosel de concreto se vino abajo en una estación de tren en la ciudad de Novi Sad, al norte del país, lo que dejó 16 muertos. El desastre desató una ola de indignación pública, asociada a la corrupción estatal y negligencia.

Las protestas del lunes se efectuaron en la capital Belgrado y en otras ciudades del país. En Novi Sad, policías que blandían porras cargaron contra manifestantes pacíficos, hiriendo levemente a algunos de ellos, según portales locales.

Cordones de policías antidisturbios y paramilitares leales custodiaban un parque en el centro de la capital frente a las oficinas de Vucic. Desde hace meses, estos elementos han estado fungiendo de escudo humano frente a los manifestantes.

Los inconformes exigieron elecciones anticipadas, investigaciones transparentes y juicios penales contra los responsables de la caída del dosel, así como libertad de prensa, que Vucic intentó reprimir.

“Creo que esta lucha no terminará pronto”, declaró Anabela Arsenovic, una estudiante. “Nos esperan meses de lucha, pero espero que en algún momento se lleven a cabo las elecciones”.

Más de un centenar de profesores universitarios y de secundaria han sido despedidos por respaldar a los estudiantes, y se les reemplazó con funcionarios leales a Vucic.

La enorme protesta del lunes se llevó a cabo mientras Vucic —quien ha dicho que quiere que Serbia ingrese a la Unión Europea— viajaba a China para una reunión en la que estarían presentes Vladímir Putin y los dirigentes de China, Corea del Norte, Bielorrusia e Irán.

Vucic se molestó por la cobertura de las protestas por parte de medios independientes, y acusó a los manifestantes de ser terroristas que querían destituirlo.

Por otro lado, miles de seguidores del mandatario marcharon el domingo en varias ciudades serbias, en un indicio de profundas divisiones en el estado balcánico.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Serbia? Decenas de miles de manifestantes exigieron elecciones anticipadas y justicia por el colapso de una estructura en Novi Sad.

¿Quiénes lideraron las protestas? Las protestas fueron encabezadas por estudiantes de secundaria y universitarios.

¿Cuándo se llevaron a cabo? Las manifestaciones ocurrieron el 1 de septiembre de 2025.

¿Dónde tuvieron lugar? Se desarrollaron en Belgrado y otras ciudades de Serbia.

¿Por qué protestaron? Protestaron contra la corrupción y por la represión a la libertad de prensa.

[Fuente: AP]

