México lanza programa de carreras para impulsar el turismo deportivo indígena

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México lanzó el viernes un programa de maratones de sur a norte del país que buscó impulsar el turismo deportivo a través de carreras en enclaves de alto interés natural y cultural y apoyar a atletas indígenas y al desarrollo económico de sus comunidades.

Según explicó en la conferencia presidencial matutina la maratonista Mirna Beatriz De la Cruz, líder del proyecto llamado “México Imparable”, la primera carrera sería el 14 de septiembre en Palenque, en el sureño estado de Chiapas; la segunda, el 7 de diciembre en Ciudad de México; la tercera en Oaxaca el 22 de marzo de 2026 y la última el 7 de junio del año que viene en la sierra de Chihuahua.

De la Cruz dijo que se apoyaría con recursos económicos y logísticos a atletas indígenas de bajos recursos para su desarrollo deportivo profesional, al tiempo que el programa aspiraba a “consolidarse como un serial anual de carreras, referente en la promoción del deporte y la inclusión social en México”.

Los amantes de las carreras de fondo ya tenían dos citas destacadas en el país. Una de ellas es el maratón de Ciudad de México, que contaba con la Etiqueta Oro que otorga World Athletics a las mejores pruebas del mundo y donde participaban corredores de elite.

Otra es la ultramaratón de la sierra de Chihuahua, en el noroeste del país, famosa por su dureza y por la gran capacidad deportiva del pueblo rarámuri, cuyos atletas corrían con huaraches —sandalias de cuero— por las escarpadas montañas.

En 2024, uno de cada 10 turistas internacionales que visitaron México llegaron a hacer una actividad deportiva y dejaron un derrame económico de unos 3.200 millones de dólares. Ahora el objetivo es que parte de ese dinero se quede en las comunidades elegidas para estas carreras que rendirán tributo a los cuatro elementos: en el caso de Chiapas homenajearían el agua y la cultura maya, en Ciudad de México al fuego y al pueblo mexica, en Oaxaca a la tierra y la etnia mixteca, y en Chihuahua a los rarámuris y al aire.

“Les invité a todos los corredores que escriban con nosotros”, dijo Lorena Ramírez, maratonista rarámuri campeona en pruebas en su sierra natal y que había participado en algunas de las carreras más duras y largas del planeta. Ramírez, que había inspirado libros y documentales, se había convertido en un símbolo deportivo para México y, dijo, aspiraba a “dejar huella” en los niños.