Masters modificó sus criterios y otorgará boleto a ganadores de seis abiertos nacionales

El Masters realizó un cambio poco común en sus criterios de clasificación al eliminar las invitaciones a los ganadores de la Gira de la PGA en el otoño y se unió al R&A para reconocer a los ganadores de seis abiertos nacionales en cada gira principal del mundo.

Augusta National y el R&A anunciaron el martes planes para alinear aspectos de sus criterios para crear un camino hacia el Masters y el Abierto Británico para los ganadores o los mejores finalistas en el Abierto de Sudáfrica, Abierto de Australia, Abierto de Japón, Abierto de España, Abierto de Hong Kong y Abierto de Escocia.

Los Abiertos en Sudáfrica y Australia están entre los cinco más antiguos del golf.

Esto consideró la “Serie de Clasificación Abierta” que el R&A creó en 2013 para atraer a jugadores de todos los continentes donde se juega al golf. La diferencia es que Augusta National solo invita al ganador, mientras que el Abierto Británico a menudo proporciona tres o cuatro lugares para los mejores finalistas.

“El Torneo de Maestros ha reconocido durante mucho tiempo la importancia de tener representación internacional entre sus invitados. Nosotros, junto con el R&A, compartimos un compromiso con el juego global y estamos orgullosos de trabajar juntos”, indicó el presidente Fred Ridley. “El anuncio de hoy fortalece la visión colectiva de nuestras organizaciones de recompensar al talento destacado en todo el mundo que se destaca en los históricos campeonatos nacionales abiertos”.

El Masters tiene el campo más pequeño de los cuatro majors y prefiere que se mantenga por debajo de 100 jugadores para mejorar la experiencia.

Agregar hasta seis lugares de los abiertos nacionales significó perder las invitaciones a los eventos más débiles del PGA Tour en el otoño. El año pasado, los ocho ganadores en el otoño no eran ya elegibles y cuatro de ellos estaban fuera del top 100 en el ranking mundial.

El año anterior, tres de los ganadores del otoño estaban fuera del top 150 en el mundo. Esos torneos se llevaron a cabo después del final de la temporada de la FedEx Cup y, por lo general, son jugadores que intentan mantener sus tarjetas de la gira.

En abril, Ridley indicó que el club revisa sus calificaciones cada año y comentó que los eventos internacionales “serán parte de nuestro examen”.

El Masters realizó algunos ajustes a lo largo de los años, como agregar al campeón de la NCAA al campo. Pero este es el primer cambio significativo desde 2013, cuando eliminó a los 30 mejores de la lista de ganancias de la Gira de la PGA y pasó de darle boleto a 16 mejores a los 12 mejores finalistas en el Masters anterior.

Excepto por el Abierto de Escocia, que está sancionado por la Gira de la PGA y el tour europeo, que se realiza en julio, los otros abiertos nacionales identificados por Augusta National y el R&A son de octubre a febrero.

El R&A publicará en septiembre su Serie de Clasificación Abierta para el Abierto de 2026 en Royal Birkdale, pero los seis abiertos nacionales serán parte de ellos.

“Estamos encantados de contar con el apoyo del Masters para los abiertos nacionales. Envía un mensaje realmente poderoso al mundo sobre estos caminos hacia nuestros campeonatos y destaca estas giras”, dijo Johnnie Cole-Hamilton, director de campeonatos del R&A.

Los abiertos identificados por el R&A y Augusta National son parte del Tour Asiático (Hong Kong), el Tour de Golf de Japón, el Sunshine Tour, el PGA Tour de Australia y el tour europeo.

Aunque no es el objetivo, también crea oportunidades para jugadores del LIV Golf respaldado por Arabia Saudí. El R&A creó una categoría de exención para el jugador líder de LIV este año. Augusta National no lo hizo, prefiriendo usar su invitación especial si considera que alguien debería ser invitado. Joaquín Niemann ha recibido esa invitación dos veces.