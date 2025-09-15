En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Marcha contra política de mano dura de Bukele mientras el gobierno celebra la independencia

Marcha contra política de mano dura de Bukele mientras el gobierno celebra la independencia

15/09/2025 | 16:14Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

SAN SALVADOR (AP) — Con un colorido desfile cívico y militar el gobierno de El Salvador celebró el lunes los 204 años de independencia, mientras grupos opositores marcharon para exigir la libertad de inocentes detenidos durante el régimen de excepción, una de las políticas de mano dura del presidente Nayib Bukele.

El desfile, al que asistieron miles de personas, incluyó bandas musicales de centros escolares y la participación de la policía, el cuerpo de bomberos y los militares.

“El civismo real es cuando la población civil está integrada con su fuerza armada y esos son valores patrióticos”, dijo a periodistas el ministro de Defensa nacional, vicealmirante René Francis Merino Monroy, que participó en el evento.

En tanto, cientos de opositores, en su mayoría de izquierda, se concentraron para marchar hasta el centro histórico de San Salvador para exigir respeto a los derechos humanos y el fin del régimen de excepción decretado por el Congreso en marzo de 2022 a instancias de Bukele para combatir a las peligrosas pandillas.

La diputada Claudia Ortiz, del conservador partido VAMOS, dijo que “no hay nada más patriótico que hacer que ejercer nuestra libertad”.

“Hoy con un espíritu de lucha estamos acá para acompañar a las diferentes expresiones del pueblo salvadoreño en las diferentes demandas sociales”, agregó.

Más de 88.800 personas han sido detenidas y acusadas de formar parte o colaborar con las pandillas durante el régimen de excepción, que según organismos nacionales e internacionales ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos.

El sistema suspende derechos constitucionales como el de ser informado sobre los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y la detención sin audiencia judicial puede llegar a los 15 días.

Sonia Urrutia, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular —que convocó la marcha opositora— afirmó que “la verdadera independencia se construye con la lucha” y destacó que “estamos aquí presentes a pesar de la represión real que existe de este gobierno”.

El gobierno asegura que el régimen de excepción y otras políticas de seguridad como la reforma del Código Penal han permitido la reducción histórica en los índices de homicidios.

Lectura rápida

¿Qué aconteció en El Salvador? Se celebró el desfile cívico y militar por el 204 aniversario de independencia.

¿Quiénes marcharon? Grupos opositores, en su mayoría de izquierda, exigieron libertad para detenidos.

¿Cuándo ocurrió? El evento se llevó a cabo el lunes 15 de septiembre de 2025.

¿Dónde tuvo lugar? En el centro histórico de San Salvador y en diversas actividades del gobierno.

¿Por qué marcharon? Solicitaron el fin del régimen de excepción y respeto a los derechos humanos.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho