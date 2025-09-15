Marcha contra política de mano dura de Bukele mientras el gobierno celebra la independencia

SAN SALVADOR (AP) — Con un colorido desfile cívico y militar el gobierno de El Salvador celebró el lunes los 204 años de independencia, mientras grupos opositores marcharon para exigir la libertad de inocentes detenidos durante el régimen de excepción, una de las políticas de mano dura del presidente Nayib Bukele.

El desfile, al que asistieron miles de personas, incluyó bandas musicales de centros escolares y la participación de la policía, el cuerpo de bomberos y los militares.

“El civismo real es cuando la población civil está integrada con su fuerza armada y esos son valores patrióticos”, dijo a periodistas el ministro de Defensa nacional, vicealmirante René Francis Merino Monroy, que participó en el evento.

En tanto, cientos de opositores, en su mayoría de izquierda, se concentraron para marchar hasta el centro histórico de San Salvador para exigir respeto a los derechos humanos y el fin del régimen de excepción decretado por el Congreso en marzo de 2022 a instancias de Bukele para combatir a las peligrosas pandillas.

La diputada Claudia Ortiz, del conservador partido VAMOS, dijo que “no hay nada más patriótico que hacer que ejercer nuestra libertad”.

“Hoy con un espíritu de lucha estamos acá para acompañar a las diferentes expresiones del pueblo salvadoreño en las diferentes demandas sociales”, agregó.

Más de 88.800 personas han sido detenidas y acusadas de formar parte o colaborar con las pandillas durante el régimen de excepción, que según organismos nacionales e internacionales ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos.

El sistema suspende derechos constitucionales como el de ser informado sobre los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y la detención sin audiencia judicial puede llegar a los 15 días.

Sonia Urrutia, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular —que convocó la marcha opositora— afirmó que “la verdadera independencia se construye con la lucha” y destacó que “estamos aquí presentes a pesar de la represión real que existe de este gobierno”.

El gobierno asegura que el régimen de excepción y otras políticas de seguridad como la reforma del Código Penal han permitido la reducción histórica en los índices de homicidios.