Mundo

Malik Beasley, exjugador de la NBA, deja de ser investigado en caso de apuestas

Los abogados de Malik Beasley confirmaron que ya no es un objetivo en la investigación federal de apuestas. La noticia se dio a conocer tras extensas reuniones con las autoridades de Nueva York.

22/08/2025 | 16:15Redacción Cadena 3

FOTO: Malik Beasley ya no es investigado en caso federal de apuestas, según informe

NUEVA YORK (AP) — Los investigadores federales ya no consideraron al agente libre de la NBA Malik Beasley como un objetivo en su investigación de apuestas, informaron el viernes los abogados de Beasley a ESPN.

Los abogados Steve Haney y Mike Schachter afirmaron que mantuvieron conversaciones y reuniones “extensas” con las autoridades del Distrito Este de Nueva York, según el informe.

“Meses después de que comenzara esta investigación, Malik sigue sin ser acusado y no es el objetivo de esta investigación”, expresó Haney. “Una acusación sin cargos, acusación formal o condena nunca debería tener la consecuencia catastrófica que esto ha causado a Malik. Esto ha sido literalmente lo opuesto a la presunción de inocencia”.

Los abogados de Beasley no respondieron de inmediato a los correos electrónicos y llamadas telefónicas de The Associated Press en busca de comentarios, y la oficina del Fiscal de Estados Unidos en Brooklyn declinó hacer comentarios.

La AP informó a finales de junio que Beasley estaba bajo investigación, 14 meses después de que la NBA vetara a Jontay Porter de Toronto tras ser vinculado a una investigación de apuestas de utilería. Porter finalmente se declaró culpable de cometer fraude electrónico.

Los vínculos de Beasley con la investigación fueron particularmente inoportunos considerando que se unió a los Pistons el año pasado con un contrato de un año por seis millones con la esperanza de obtener un buen contrato este verano como agente libre. Luego se convirtió en solo el quinto jugador en la historia de la NBA en tener al menos 300 triples (con un récord de franquicia de 319) en una temporada mientras promediaba 16,3 puntos para un equipo de playoffs.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Lectura rápida

¿Quién es Malik Beasley? Un agente libre de la NBA, recientemente vinculado a una investigación federal de apuestas.

¿Qué ocurrió en la investigación? Beasley dejó de ser considerado un objetivo por los investigadores federales.

¿Cuándo se dio a conocer la información? La noticia se hizo pública el viernes, tras conversaciones con las autoridades.

¿Dónde se realizó la investigación? En el Distrito Este de Nueva York por parte de las autoridades federales.

¿Por qué es relevante esta información? Beasley buscaba conseguir un contrato mejor tras su primera temporada con los Pistons.

[Fuente: AP]

