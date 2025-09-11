FOTO: Maduro activa plan de movilización de fuerzas en medio de tensiones con EEUU

CARACAS (AP) — El presidente Nicolás Maduro anunció el jueves la activación formal del llamado “Plan Independencia 200” en el que participaron en conjunto las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales, las milicias y trabajadores públicos que tuvieron la misión de garantizar la paz y proteger al país de cualquier agresión interna o externa.

“Los mares, tierras y montañas le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano… hemos elevado nuestra capacidad de movilización a la hora que sea, cuando sea y para lo que sea”, dijo el mandatario en un acto transmitido por la televisión estatal.

El despliegue a nivel nacional se anunció en medio de un incremento de las tensiones con Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de buques de guerra en el Caribe frente a Venezuela con el alegado propósito de combatir la amenaza de los cárteles de drogas latinoamericanos.

Venezuela es el país con la mayor extensión en el Caribe con 4.208 kilómetros, incluidas costas y aguas territoriales.

La administración de Trump también anunció a inicios de agosto que duplicaría a 50 millones de dólares la recompensa para el arresto de Maduro, al que acusa de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de trabajar con cárteles para inundar a Estados Unidos con drogas.

El mandatario venezolano resaltó que fueron activados “284 frentes de acción, de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia” para garantizar “la paz, la estabilidad, fijando las posiciones para estar preparados para la lucha armada si fuese necesario”.

La administración de Trump no dio señales de que tuviese previsto realizar ninguna incursión terrestre en Venezuela con los más de 4.000 efectivos que se están desplegando en la zona. Maduro, sin embargo, lo considera una presunta amenaza de invasión para forzar un cambio de gobierno y llamó a la población a enlistarse en las milicias.

Las milicias, integradas por unos 4,5 millones de personas, fueron creadas para incorporar ciudadanos voluntarios que asistan a las Fuerzas Armadas, conformada por alrededor de 200.000 miembros regulares.