El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que Europa está dispuesta a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania una vez que se alcance un acuerdo de paz con Rusia.

Macron formuló estas declaraciones durante una reunión con el presidente ucraniano, Volodíir Zelenski, de visita en el Palacio del Elíseo, según informó la agencia de noticias Xinhua.

Zelenski llegó a París el miércoles para asistir a una reunión virtual de la “Coalición de Voluntarios”, prevista para el jueves, según informó la Presidencia francesa.

En una rueda de prensa conjunta, Macron afirmó que los preparativos de Europa se habían completado y que está lista para ofrecer garantías de seguridad a Ucrania y a su pueblo “el día en que se alcance un acuerdo de paz” entre Rusia y Ucrania.

La cumbre del jueves, que copresidirán Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, se centrará en las garantías de seguridad para Ucrania. Durante la reunión, los líderes europeos asistentes mantendrán una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump.

La agenda de Zelenski

En la agenda de Zelenski también figuran encuentros con la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen; el jefe de la OTAN, Mark Rutte; el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

Con ellos mantendrá “discusiones intensivas sobre garantías de seguridad para Ucrania”, según escribió en redes sociales el martes Mijailo Podoliak, un asesor del jefe de la oficina de Zelenski.

El tema de las garantías de seguridad para Ucrania respaldadas por Occidente dominó en las últimas semanas los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Rusia.

Starmer y Macron lideran la llamada Coalición de Voluntarios, que busca presentar una oferta sólida de protección a Ucrania en caso de que, tras un eventual acuerdo de paz, Rusia la ataque en el futuro.

Zelenski se entrevistó este miércoles con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, según Ukrinform.

“La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, recibió recientemente al presidente Zelenski en su residencia oficial (en Marienburg, ed.) en vísperas de la cumbre nórdico-báltica. El objetivo principal de la reunión es brindar apoyo adicional a Ucrania”, indica la publicación de la Oficina de la funcionaria.