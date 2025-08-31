Lyon vence 1-0 a Marsella con 10 hombres en el último minuto en la liga francesa
LYON, Francia (AP) — Lyon finalmente prevaleció con una victoria de 1-0 sobre un Marsella con 10 hombres gracias a un autogol tardío de Leonardo Balerdi en la liga francesa el domingo.
El suplente argentino de Lyon, Nicolás Tagliafico, golpeó el travesaño y la presión de su compañero Pavel Šulc obligó al desesperado Balerdi en la línea a empujar el balón a su propia red a los 88 minutos.
Lyon tuvo dos goles anulados en la primera mitad, y Marsella vio al defensor CJ Egan-Riley ser expulsado a los 29 por derribar a Malick Fofana cuando se dirigía hacia el gol.
Los visitantes mejoraron después del descanso a pesar de su desventaja numérica. Hamed Junior Traoré y Pierre-Emile Höjbjerg desperdiciaron buenas oportunidades para el Marsella.
Es la segunda derrota de Marsella en tres partidos de liga en lo que va de temporada.
Lyon estuvo sin su estrella Georges Mikautadze, quien ha sido vinculado con un posible traspaso para aliviar la situación financiera del club.
El siete veces campeón de Francia fue degradado en junio a la segunda división debido a irregularidades financieras y deudas estimadas en 175 millones de euros (203 millones de dólares), pero aseguró su estatus en la primera división tras una apelación.
