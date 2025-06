Lula afirmó que quiere estar lejos de la guerra entre Israel e Irán

El presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, afirmó este miércoles que quiere mantenerse alejado de la guerra entre Israel e Irán.

“En este mundo turbulento, donde tenemos un presidente de una nación del tamaño de Estados Unidos que debería priorizar el discurso, pensar bien lo que dice, ser menos internet y más jefe de Estado. Debería pensar más en el libre comercio, en el multilateralismo, pensar más en la paz”, dijo el presidente brasileño en el Palacio de Planalto, donde anunció una política de biocombustibles.

El presidente de Estados Unidos (Donald Trump) “debe pensar mejor lo que dice”, agregó.

En otro tramo de su discurso, el mandatario reiteró que quiere mantenerse lejos de la guerra en Oriente Medio. “No quiero pelear con nadie. Quiero alejarme de la guerra de Israel y de Irán. No quiero problemas en mi vida. Mi madre me decía: Lula, cuando uno no quiere, dos no pelean. Y yo soy de la paz, soy de la paz. No quiero guerra”, enfatizó.

El pasado domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil emitió un comunicado en el que condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra las instalaciones nucleares de Irán.

En el mensaje, la cancillería pidió una solución diplomática para poner fin al conflicto. Los bombardeos del sábado, señaló, violan la “soberanía de Irán y el derecho internacional”.