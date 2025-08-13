En vivo

Mundo

Los incendios arrasan el sur de Europa: tres muertos y miles de desplazados

La situación es crítica en España, Turquía y Albania, donde se reportaron muertes y daños significativos.

13/08/2025 | 06:49Redacción Cadena 3

FOTO: Los incendios arrasan el sur de Europa y dejan al menos tres muertos y miles de desplazados

ATENAS (AP) — Los incendios forestales se intensificaron en el sur de Europa el miércoles después de una noche de intensos esfuerzos para proteger el perímetro de la tercera ciudad más grande de Grecia, con al menos tres decesos más reportados en España, Turquía y Albania.

En las afueras de la ciudad portuaria griega de Patras, los bomberos lucharon por proteger hogares e infraestructura agrícolas mientras las llamas arrasaban olivares.

Mientras aviones y helicópteros lanzaban agua desde el aire, los residentes se unieron al operativo, tratando de sofocar el fuego con ramas o apagándolo con cubos de agua.

Los medios de extinción de incendios estaban al límite en muchos países afectados, donde luchaban contra varios fuegos tras semanas de olas de calor y temperaturas récord en toda la Europa mediterránea.

Los aviones se alternaban para ayudar en los incendios en el oeste de la Grecia continental, la zona de Patras y la isla de Zakynthos. Atenas también envió asistencia a la vecina Albania, uniéndose a un esfuerzo internacional para sofocar decenas de incendios forestales. Un hombre de 80 años murió en un fuego al sur de la capital, Tirana, reportaron las autoridades el miércoles.

En el centro de Albania, se desalojó a los residentes de cuatro poblaciones próximas a un antiguo depósito de municiones del ejército. En el distrito sureño de Korca, cerca de la frontera griega, se reportaron explosiones de proyectiles de artillería de la Segunda Guerra Mundial que estaban enterrados.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias por la muerte de un voluntario que colaboraba en la extinción de un fuego en la región de Castilla y León, al norte de Madrid, donde las autoridades ordenaron a miles de residentes que abandonen sus hogares.

El gobierno elevó el nivel de emergencia nacional y preparó medidas de apoyo adicionales para las autoridades regionales, que supervisan múltiples evacuaciones y cierres de carreteras.

Un trabajador forestal perdió la vida el miércoles mientras respondía a un incendio forestal en el sur de Turquía, según las autoridades. El Ministerio de Silvicultura explicó que el operario murió en un accidente que involucró a un camión de bomberos y causó otros cuatro heridos.

Turquía lleva desde finales de junio luchando contra graves incendios forestales. Un total de 18 personas han fallecido, incluyendo 10 rescatistas voluntarios y trabajadores forestales en julio.

[Fuente: AP]

