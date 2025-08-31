León XIV denunció la "pandemia de armas" y rezó por las víctimas en Minnesota
El papa expresó su preocupación por la violencia durante una ceremonia en la que oró por las víctimas del tiroteo escolar en Minnesota, enfatizando la necesidad de una cultura de paz.
CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV denunció este domingo la “pandemia de armas, grandes y pequeñas”, mientras rezaba públicamente por las víctimas del tiroteo durante una misa en una escuela católica en Estados Unidos.
El primer papa de la historia de Estados Unidos habló en inglés al hacer un llamado para poner fin a la “lógica de las armas” y para que prevalezca una cultura de fraternidad, durante su bendición dominical al mediodía desde su estudio con vistas a la plaza de San Pedro.
[Fuente: AP]