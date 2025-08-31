En vivo

Argentina

Rosario

La música de la Heat

Música

Domingos Populares

 

Random domingos

León XIV denunció la "pandemia de armas" y rezó por las víctimas en Minnesota

El papa expresó su preocupación por la violencia durante una ceremonia en la que oró por las víctimas del tiroteo escolar en Minnesota, enfatizando la necesidad de una cultura de paz.

31/08/2025 | 07:39Redacción Cadena 3

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV denunció este domingo la “pandemia de armas, grandes y pequeñas”, mientras rezaba públicamente por las víctimas del tiroteo durante una misa en una escuela católica en Estados Unidos.

El primer papa de la historia de Estados Unidos habló en inglés al hacer un llamado para poner fin a la “lógica de las armas” y para que prevalezca una cultura de fraternidad, durante su bendición dominical al mediodía desde su estudio con vistas a la plaza de San Pedro.

Lectura rápida

¿Qué denunció el papa León XIV? El papa León XIV denunció la “pandemia de armas” durante una misa.

¿Quién realizó el llamado por las armas? El llamado fue realizado por el papa León XIV, primer papa de Estados Unidos.

¿Dónde ocurrió la misa? La misa se celebró en una escuela católica en Estados Unidos.

¿Cuándo se realizó el pronunciamiento? El pronunciamiento tuvo lugar el domingo pasado durante la bendición dominical.

¿Por qué es relevante esta declaración? La declaración es relevante por su conexión con un reciente tiroteo escolar en Minnesota.

[Fuente: AP]

