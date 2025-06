Las universidades de Estados Unidos se expanden a nivel global, pero enfrentan retos con Trump

WASHINGTON (AP) — Hace tres décadas, apenas un 11% de los estudiantes en la Universidad de Harvard eran extranjeros. En la actualidad, esta cifra alcanzó el 26%.

Al igual que otras instituciones de renombre en Estados Unidos, Harvard ha sabido aprovechar su reputación global durante años para atraer a los estudiantes más destacados del mundo. Sin embargo, el aumento en el número de inscripciones de alumnos extranjeros ha expuesto a las universidades a una nueva estrategia del presidente Donald Trump, quien utiliza su influencia sobre las fronteras como herramienta en su intento de reformar la educación superior en el país.

La última medida de Trump contra Harvard se basa en una ley federal que prohíbe la entrada de estudiantes internacionales a su campus en Cambridge, Massachusetts. Aunque la orden solo afecta a Harvard, representa un peligro para otras instituiciones que el gobierno ha señalado como bastiones de liberalismo que necesitan cambios.

Esta situación está generando inquietud en instituciones bajo la lupa federal, como la Universidad de Columbia, con un 40% de estudiantes internacionales. Ante el aumento de las inspecciones para nuevas visas estudiantiles la semana pasada, un grupo de académicos y exalumnos de Columbia expresó su temor por las facultades de control que ha adquirido Trump.

La Stand Columbia Society, en un boletín informativo, alertó sobre la alta exposición de la universidad a este riesgo de “decisiones arbitrarias”.

La dependencia de estudiantes internacionales en la Ivy League

Los estudiantes extranjeros representaron un 6% del total de alumnos en universidades estadounidenses en 2023, pero esta cifra se elevó a un 27% en las ocho instituciones de la Ivy League, de acuerdo a un análisis de datos del Departamento de Educación realizado por The Associated Press. Con un 40%, Columbia ostenta la mayor proporción, seguida de Harvard y Cornell, con alrededor del 25%. La Universidad de Brown presenta la menor cuota, con un 20%.

Otras universidades privadas selectas han seguido una tendencia similar, como la Universidad Northeastern y la Universidad de Nueva York, cuyas inscripciones de estudiantes extranjeros se duplicaron entre 2013 y 2023. Las universidades públicas, en contraste, han tenido un crecimiento más moderado, con un 11% de estudiantes internacionales en las 50 más selectivas.

Las instituciones estadounidenses han comenzado a abrir sus puertas a estudiantes internacionales hace décadas, pero el fenómeno se intensificó a partir de 2008, cuando aumentó la llegada de estudiantes chinos a las universidades en Estados Unidos.

Este cambio se vio como parte de una “fiebre del oro” en la educación superior, según William Brustein, quien lideró la expansión internacional en diversas universidades.

“Era vital, fuera pública o privada, destacar como la universidad más global”, sostuvó Brustein, quien dirigió esfuerzos en la Universidad Estatal de Ohio y la Universidad de Virginia Occidental.

Los beneficios de la presencia internacional en las universidades

Las universidades han buscado expandir su matrícula internacional, en parte debido a consideraciones económicas. Los estudiantes extranjeros normalmente no son elegibles para ayudas financieras y, en algunos casos, deben pagar el doble o triple de matrícula comparado con los estudiantes locales. Además, los rankings internacionales favorecen a las instituciones mejor posicionadas que reclutan un mayor número de estudiantes y académicos internacionales.

No obstante, la expansión no ha sido uniforme entre diferentes tipos de universidades. Las instituciones públicas suelen enfrentar la presión de los legisladores para reducir la matrícula extranjera y dejar más espacios disponibles para los residentes. En cambio, las universidades privadas no enfrentan estas restricciones y, a menudo, han desalojado a estudiantes estadounidenses para hacer espacio a extranjeros, aunque la asistencias de estudiantes locales ha cambiado poco en las últimas décadas.

Los defensores del reclutamiento internacional argumentan que los estudiantes extranjeros traen consigo miles de millones de dólares, además de contribuir al ámbito tecnológico y otros sectores que requieren profesionales calificados. La mayoría de estos estudiantes se inscriben en las áreas de STEM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

En la Ivy League, el crecimiento estudiantil internacional se ha concentrado principalmente en los posgrados; la mayoría de las escuelas de posgrado cuenta con más del 50% de estudiantes internacionales, como es el caso de las Facultades de Gobierno y Diseño de Harvard, y de cinco facultades de Columbia.

Brustein destaca que la reputación ha sido un factor determinante para estos centros educativos. Recuerda que durante sus visitas a China e India, muchas familias podían mencionar la posición de las universidades de la Ivy League en los rankings globales.

“Para estas familias, era el objetivo principal. Creían que ingresar a estas escuelas facilitaría su futuro”, relató.

Recientemente, Trump sugirió que Harvard debería limitar la matrícula internacional a un 15%. “Hay personas que desean ingresar a Harvard y otras universidades, pero no pueden hacerlo porque hay estudiantes extranjeros ocupando esos lugares”, afirmó Trump en una rueda de prensa.

La universidad, en respuesta, calificó la reciente medida de Trump como “otro intento ilegal del gobierno, que infringe la Primera Enmienda”. En una demanda contra el intento previo de Trump de restringir el acceso internacional, Harvard afirmo que su matrícula de estudiantes extranjeros es resultado de un trabajo meticuloso a lo largo de décadas para atraer estudiantes calificados. Si se pierde el acceso a las visas estudiantiles, argumentaron, se vería afectada negativamente su misión y reputación.

“En una economía global interconectada”, enfatizó la universidad, “instituciones que no puedan acoger a estudiantes de todas partes del mundo quedarán en desventaja competitiva”.

