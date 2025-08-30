Las universidades de EE.UU. enfrentan problemas por caída en matrículas extranjeras

Uno tras otro, los estudiantes internacionales le comunicaron a la Universidad de Central Missouri este verano que no podían obtener una visa, y muchos tuvieron dificultades incluso para conseguir una entrevista para solicitarla.

Aunque la demanda era tan alta como siempre, el número de nuevos estudiantes internacionales de posgrado que se matricularon en las clases de otoño se redujo a la mitad en comparación con el año pasado.

Esto supuso un revés para las cuentas de Central Missouri, una pequeña universidad pública que operó al límite de sus posibilidades con una dotación de apenas 65 millones de dólares. Los estudiantes extranjeros suelen representar casi una cuarta parte de sus ingresos por matrículas.

“No podemos subvencionar tanto a los estudiantes nacionales cuando tenemos menos estudiantes extranjeros que nos aportan ingresos”, dijo Roger Best, presidente de la universidad.

Los indicios de una disminución en las matriculaciones internacionales inquietaron a las universidades en todo Estados Unidos. Las instituciones con un gran número de alumnos extranjeros y pequeño presupuesto tuvieron poco colchón financiero para protegerse de las fuertes pérdidas en ingresos por matrículas.

Según un análisis de Associated Press, los estudiantes extranjeros representaron al menos el 20% de las matrículas en más de 100 universidades con dotaciones de menos de 250.000 dólares por estudiante. Muchas fueron pequeñas universidades cristianas, pero el grupo también incluyó grandes universidades como Northeastern y Carnegie Mellon.

El alcance del cambio en las matriculaciones no quedó claro hasta otoño. Algunos grupos contemplaron una disminución de hasta el 40%, lo que tendrá un gran impacto en los presupuestos universitarios y en la economía estadounidense.

Dentro de un esfuerzo más amplio para reformar la educación superior, el presidente Donald Trump presionó a las universidades para limitar el número de alumnos extranjeros y aumentó el escrutinio de las visas estudiantiles. Su gobierno tomó medidas para deportar a estudiantes extranjeros involucrados en el activismo propalestino y las nuevas citas para visas estuvieron suspendidas durante semanas mientras se intensificaba la revisión de las cuentas de los solicitantes en redes sociales.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el miércoles que propondría una norma que impusiera nuevos límites al tiempo que los estudiantes podían quedarse en Estados Unidos.

Estas políticas provocaron una severa inestabilidad financiera para las universidades, comentó Justin Gest, profesor de la Universidad George Mason que estudia la política migratoria.

Los extranjeros no pueden optar a las ayudas federales y suelen abonar el precio completo de la matrícula, que es el doble o incluso el triple de la tasa estatal que pagan los locales en universidades públicas.

“En términos económicos, si un estudiante internacional paga 80.000 dólares al año en matrícula, eso le da a las universidades la flexibilidad de ofrecer tasas más bajas y más dinero en becas a los estudiantes estadounidenses”, explicó Gest.

Ahmed Ahmed, un estudiante sudanés, estuvo a punto de no poder entrar a Estados Unidos a tiempo para su primer año en la Universidad de Rochester. La Casa Blanca anunció en junio restricciones de viaje para 12 países, entre los que está Sudán. Los funcionarios diplomáticos le aseguraron que podría ingresar al país porque su visa se emitió antes del decreto. Pero cuando intentó embarcar en un vuelo hacia Estados Unidos desde Uganda, donde pasó el verano con su familia, se le negó el acceso y se le aconsejó que contactara con una embajada por su visa.

Con la ayuda de la oficina internacional de su universidad, Ahmed pudo reservar otro vuelo. En Rochester, donde recibió una beca para estudiar ingeniería eléctrica, Ahmed, de 19 años, dijo que se sintió apoyado por el personal. Pero también estuvo en tensión y entendió por qué otros estudiantes podrían no querer someterse al escrutinio, especialmente aquellos que pagaban el costo completo de sus estudios.

“Siento que lo he conseguido, pero que soy uno de los últimos en hacerlo”, apuntó.

En los últimos años, los estudiantes internacionales representaron alrededor del 30% de las matrículas en Central Missouri, que tiene alrededor de 12.800 alumnos. En previsión del impacto en las matriculaciones extranjeras, la institución recortó la actualización salarial a sus empleados, aplazó las mejoras de infraestructura previstas para su campus y buscó otras formas de reducir costos.

Las escuelas pequeñas —normalmente las que no superan los 5.000 estudiantes— tienden a tener menos margen financiero y serán especialmente vulnerables, indicó Dick Startz, profesor de economía en la Universidad de California, Santa Bárbara. Lee University, una institución cristiana con 3.500 alumnos en Tennessee, espera que entre 50 y 60 matrículas en el extranjero este otoño, frente a las 82 del curso pasado, lo que representa una caída significativa en los ingresos del centro, dijo Roy Y. Chan, director de estudios de posgrado.

Las dificultades para atraer a estudiantes internacionales no hacen más que agravar la situación de las escuelas que ya están al límite en lo financiero. Las universidades en todo el país han ido cerrando a medida que enfrentan un descenso en las altas nacionales, una consecuencia de los cambios demográficos y los efectos de la pandemia. A nivel nacional, los centros privados han cerrado a un ritmo de unas dos por mes, según la Asociación Estatal de Directivos de Educación Superior.

Se espera que el número de graduados de secundaria en Estados Unidos disminuya hasta 2041, cuando habrá un 13% menos en comparación con 2024, según las proyecciones de la Comisión Interestatal Occidental para la Educación Superior.

“Eso significa que si pierdes la participación de estudiantes internacionales, la situación es aún peor”, dijo Startz.