Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify a nivel global y en Argentina
Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, tanto globalmente como en Argentina, incluyen a artistas como Justin Bieber y Miranda!. Detalles a continuación.
21/08/2025 | 12:08Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.
GLOBAL
1.- “Golden” - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast
2.- “Back to Friends” – Sombr
3.- “Ordinary” - Alex Warren
4.- “Your Idol” - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast
5.- “Soda Pop” - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast
6.- “Daisies” - Justin Bieber
7.- “The Subway” - Chapell Roan
8.- “How It’s Done” - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast
9.- “Die with a Smile” - Lady Gaga, Bruno Mars
10.- “Birds of a Feather” - Billie Eilish
ARGENTINA
1.- “Tu misterioso alguien” - Miranda!
2.- “Tu jardín con enanitos” - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky en Los Controles
3.- “La plena - W Sound 05” - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
4.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
5.- “Tengo celos” - Myke Towers
6.- “Soleao” - Myke Towers, Quevedo
7.- “Capaz (merengueton)” - Alleh, Yorghaki
8.- “Motinha 2.0 (Mete Marcha) - Remix” - Dennis, Luisa Sonza, Emilia
9.- “Qloo(asterisk)” - Young Cister, Kreamly
10.- “Amor de verano” - La T y la M
CHILE
1.- “Destello...” - Kidd Voodoo
2.- “Bailame asi” - Katteyes, Jere Klein, Lucky Brown
3.- “Me mareo” - Kidd Voodoo, JC Reyes
4.- “Mambinho Brasileño” – Benjitalkapone
5.- “Zona” - Lucky Brown, Tobal Mj, Nacho G Flow
6.- “La plena - W Sound 05” - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
7.- “Who” – Jimin
8.- ”Ángel para un final” - Kidd Voodoo
9.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
10.- “Y ke pa - remix” - Julianno Sosa, Benjitalkapone, Jairo Vera
COLOMBIA
1.- “La plena - W Sound 05” - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
2.- “Ba Ba Ba Remix” - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal
3.- “Quédate” – Beéle
4.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
5.- “No tiene sentido” – Beéle
6.- “Top diesel” – Beéle
7.- “Hiekka” - Nicky Jam, Beéle
8.- “Amista” - Blessd, Ovy On The Drums
9.- “Sanka” - Ryan Castro, Dongo
10.- “Verano rosa” – Karol G, Feid
ESPAÑA
1.- “Tu vas sin (fav)” - Rels B
2.- “La plena - W Sound 05” - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
3.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
4.- “No tiene sentido” – Beéle
5.- “Qloo” - Young Cister, Kreamly
6.- “Soleao” - Myke Towers, Quevedo
7.- “Aurora” – Mora, De La Rose
8.- “Capaz (merengueton)” - Alleh, Yorghaki
9.- “Si te pillara” – Beéle
10.- “Hiekka” - Nicky Jam, Beéle
MÉXICO
1.- “Perlas Negras” - Natanael Cano, Gabito Ballesteros
2.- “Tu sancho” - Fuerza Regida
3.- “Marlboro Rojo” - Fuerza Regida
4.- “Chula vente” - Luis R Conriquez, Fuerza Regida, Neton Vega
5.- “Frecuencia” - Los Dareyes de la Sierra
6.- “Ojitos mentirosos” - Chino Pacas
7.- “Por sus besos” - Tito Double P
8.- “Suiza” - Calle 24
9.- “2+2? - Omar Camacho, Victor Mendivil
10.- “Te quería ver” - Alemán, Neton Vega
Lectura rápida
¿Cuáles son las canciones más escuchadas en Spotify?
Las listas incluyen títulos de varios países, con artistas populares de diferentes géneros.
¿Quiénes están en el top 10 global?
Artistas como Justin Bieber y Lady Gaga destacan en el top 10 global.
¿Qué canción lidera en Argentina?
“Tu misterioso alguien” de Miranda! es la más escuchada en Argentina.
¿Qué artistas figuran en la lista chilena?
Artistas como Kidd Voodoo y Katteyes se destacan en la lista chilena.
¿Cuándo se publica la lista de Spotify?
Las listas se actualizan semanalmente, ofreciendo un panorama de lo más popular en música.
[Fuente: AP]