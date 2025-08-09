En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Random domingos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Langeliers y Rooker impulsan a los Atléticos a una victoria 11-3 sobre los Orioles

Los Atléticos vencieron a los Orioles 11-3, con jonrones de Langeliers y Rooker. Jack Perkins logró su primera victoria en la temporada tras permitir tres carreras en seis entradas.

09/08/2025 | 23:58Redacción Cadena 3

FOTO: Langeliers y Rooker impulsan a los Atléticos a una victoria 11-3 sobre los Orioles

BALTIMORE (AP) — Brent Rooker y Shea Langeliers conectaron jonrones y Jack Perkins obtuvo su primera victoria en su segunda apertura de la temporada mientras los Atléticos vencieron el sábado 11-3 a los Orioles de Baltimore.

Langeliers conectó un jonrón de dos carreras, el número 23 de la temporada, en la primera entrada. El boricua Darell Hernaiz impulsó otra carrera con un elevado de sacrificio para una ventaja de 6-3.

Los Atléticos abrieron el juego con cinco carreras más en la quinta. Rooker conectó un doble impulsor, el mexicano Luis Urías logró un sencillo impulsor, el colombiano Gio Urshela añadió un doble de dos carreras y el doble de regla de terreno de Langeliers amplió la ventaja a ocho carreras.

Perkins (1-2), quien salió del bullpen e hizo su primera apertura de la temporada el domingo pasado, permitió tres carreras con tres hits, ponchó a cinco y dio una base por bolas en seis entradas.

Brandon Young (0-6) trabajó tres entradas para los Orioles, permitiendo seis carreras limpias y seis hits. El relevista dominicano Yaramil Hiraldo lanzó uno 2/3 entradas y permitió tres hits y cuatro carreras.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido? Los Atléticos vencieron a los Orioles 11-3 con destacadas actuaciones de Langeliers y Rooker.

¿Quiénes fueron los jugadores destacados? Brent Rooker y Shea Langeliers por sus jonrones, y Jack Perkins por su sólida actuación en el montículo.

¿Cuándo se jugó el partido? El partido se disputó el sábado, en una jornada de la temporada regular.

¿Dónde tuvo lugar el enfrentamiento? El encuentro se desarrolló en el estadio de los Orioles, en Baltimore.

¿Cómo se desempeñó Perkins? Perkins logró su primera victoria al permitir tres carreras a lo largo de seis innings.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho