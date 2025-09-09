La virulenta respuesta de Israel a España por sus funcionarias críticas

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, informó que por decisión del primer ministro, Benjamin Nentanyahu, ese país prohibió el ingreso a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Reg.

“Es evidente que Díaz, líder del partido extremista ‘Sumar’, se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y lo está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita”, afirmó Saar a través de la red social X, en la que además, acusó a España de llevar adelante un “antisemitismo institucionalizado”.

El funcionario anunció también una política de no contacto con las dos ministras, basada en su llamado al boicot de productos israelíes, la repetición de que Israel es “un Estado genocida” y el haber festejado en mayo el reconocimiento español de un Estado palestino afirmando que “solo es el primer paso para la liberación de Palestina, desde el río hasta el mar”.

La ministra Rego “exigió a la Unión Europea que rompiera todos los vínculos con Israel y le impusiera sanciones a todos los niveles”, recordó Saar.

Y agregó que “la semana pasada, apoyó las violentas manifestaciones contra el equipo israelí en la Vuelta Ciclista Internacional”.

Por lo tanto, adelantó: “Se tomarán decisiones adicionales posteriormente, en consulta con el primer ministro (Benjamín Netanyahu)”.

Saar continuó criticando al “corrupto gobierno de Sánchez”, que ”busca desviar la atención de sus escándalos de corrupción mediante continuos ataques antiisraelíes y antisemitas”.

“El Gobierno español lidera una línea hostil antiisraelí, con una retórica desenfrenada y llena de odio”, insistió.