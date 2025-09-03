La valiente acción climática de Papúa Nueva Guinea recibe elogios de Guterres

MELBOURNE, Australia (AP) — El jefe de la ONU, António Guterres, felicitó el miércoles a Papúa Nueva Guinea por su papel de liderazgo global en el cambio climático, durante la primera visita de un secretario general en funciones de las Naciones Unidas a la nación insular del Pacífico Sur.

La visita de Guterres se produjo antes de que la nación en desarrollo conmemore el 50 aniversario de su independencia de su vecino cercano, Australia, el 16 de septiembre.

Él afirmó que la primera lección que Papúa Nueva Guinea había enseñado al mundo era el “arte de forjar consenso a través del diálogo” desde que se convirtió en una nación independiente.

“La segunda lección que ofrecen al mundo es la audaz acción climática”, dijo Guterres en un discurso ante el Parlamento Nacional en la capital, Port Moresby.

“Hemos visto una y otra vez que el liderazgo climático no proviene de los países con más riqueza y poder, sino de aquellos que conocen de primera mano lo que está en juego”, añadió.

Guterres reconoció a Papúa Nueva Guinea por desempeñar un papel de liderazgo en la iniciativa de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en julio, que estableció que los países podrían estar violando el derecho internacional si no tomaban medidas para proteger el planeta del cambio climático, y que las naciones perjudicadas por sus efectos podrían tener derecho a reparaciones.

La opinión no vinculante de la CIJ, respaldada unánimemente por los 15 jueces de la corte, ha sido aclamada como un punto de inflexión en el derecho internacional sobre el clima.

El caso fue liderado por la nación insular del Pacífico Sur de Vanuatu y respaldado por más de 130 países.

“Es un testimonio del liderazgo de Papúa Nueva Guinea, Melanesia y la región más amplia del Pacífico”, dijo Guterres.

“Papúa Nueva Guinea no contribuye al cambio climático. Incluso son un país sumidero de carbono”, añadió, refiriéndose a los bosques de la nación y a las praderas marinas circundantes que absorben más dióxido de carbono del que emite la población.

Guterres no mencionó que Papúa Nueva Guinea ha estado exportando gas natural licuado desde 2014 y planea expandir esa industria de combustibles fósiles.

El primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, dijo al Parlamento en respuesta al discurso de Guterres que el “camino de desarrollo de su nación será verde, resiliente e inclusivo”.

Marape ha argumentado durante mucho tiempo que los países que emiten más dióxido de carbono tienen una “obligación moral y una mayor responsabilidad” para gestionar el cambio climático.

Fue crítico con el presidente Donald Trump por retirar a Estados Unidos del histórico acuerdo climático de París en enero.

Paul Barker, director ejecutivo del grupo de expertos Instituto de Asuntos Nacionales con sede en Port Moresby, dijo que la efectividad de Papúa Nueva Guinea como sumidero de dióxido de carbono probablemente se ha reducido por décadas de tala de bosques tropicales.

“Es una historia dispar y los datos son un poco inciertos”, dijo Barker sobre los cambios en el uso de la tierra bajo lo que el gobierno llama acuerdos de conversión forestal.

Papúa Nueva Guinea es el país más poblado del Pacífico Sur después de Australia. Australia tiene 27 millones de personas, mientras que la oficina de estadísticas de Papúa Nueva Guinea estima que su población se acerca a los 12 millones. No se ha completado un censo ampliamente aceptado desde el año 2000.

Papúa Nueva Guinea también tiene una población extraordinariamente diversa, con más de 800 lenguas indígenas.