La UEFA sanciona al FCSB de Rumanía y al AEK Atenas por comportamientos de hinchas

FOTO: UEFA sanciona al FCSB de Rumanía y al AEK Atenas por conducta ofensiva de sus aficionados

NYON, Suiza (AP) — La UEFA multó a clubes de fútbol en Rumania y Grecia el jueves por conducta ofensiva de sus aficionados la semana pasada y cerró secciones de los estadios para sus próximos partidos en casa en competiciones europeas.

El FCSB, el club anteriormente conocido como Steaua Bucarest, fue acusado de “comportamiento racista y/o discriminatorio” por cánticos en un partido de playoff de clasificación para la Liga Europa contra el Aberdeen.

La UEFA dijo que multó al club con 30.000 euros (35.000 dólares) y ordenó el cierre de varias secciones del estadio nacional en Bucarest para el partido el dos de octubre contra Young Boys.

Los aficionados del AEK Atenas exhibieron una pancarta con insultos dirigidos a los aficionados del Anderlecht en un partido de playoff de clasificación para la Conference League, además fueron acusados de otros cargos, incluyendo encender fuegos artificiales e invadir el campo.

La UEFA impuso multas que suman 56.000 euros (65.000 dólares) y cerrará gran parte de un extremo del estadio del AEK cuando el Aberdeen lo visite el 23 de octubre.