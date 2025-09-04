La UEFA sanciona al FCSB de Rumanía y al AEK Atenas por comportamientos de hinchas
La UEFA multó al FCSB y al AEK Atenas por conducta ofensiva de sus hinchas. El club rumano recibió 30.000 euros de multa y el griego, 56.000, además del cierre de secciones de sus estadios.
04/09/2025 | 14:35Redacción Cadena 3
NYON, Suiza (AP) — La UEFA multó a clubes de fútbol en Rumania y Grecia el jueves por conducta ofensiva de sus aficionados la semana pasada y cerró secciones de los estadios para sus próximos partidos en casa en competiciones europeas.
El FCSB, el club anteriormente conocido como Steaua Bucarest, fue acusado de “comportamiento racista y/o discriminatorio” por cánticos en un partido de playoff de clasificación para la Liga Europa contra el Aberdeen.
La UEFA dijo que multó al club con 30.000 euros (35.000 dólares) y ordenó el cierre de varias secciones del estadio nacional en Bucarest para el partido el dos de octubre contra Young Boys.
Los aficionados del AEK Atenas exhibieron una pancarta con insultos dirigidos a los aficionados del Anderlecht en un partido de playoff de clasificación para la Conference League, además fueron acusados de otros cargos, incluyendo encender fuegos artificiales e invadir el campo.
La UEFA impuso multas que suman 56.000 euros (65.000 dólares) y cerrará gran parte de un extremo del estadio del AEK cuando el Aberdeen lo visite el 23 de octubre.
Lectura rápida
¿Qué sanciones impuso la UEFA? La UEFA multó al FCSB y al AEK Atenas y cerró secciones de sus estadios. ¿Por qué motivos? Los clubes fueron sancionados por conducta ofensiva de sus aficionados, incluyendo comportamientos racistas y discriminatorios. ¿Cuánto se multó al FCSB? La UEFA multó al FCSB con 30.000 euros por cánticos inadecuados. ¿Qué sucedió con AEK Atenas? AEK recibió una multa de 56.000 euros por insultos y otras infracciones. ¿Cuándo se cerrarán las secciones de los estadios? Se cerrarán durante los partidos de sus competiciones europeas en octubre.
[Fuente: AP]